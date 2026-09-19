Падение потребления сформировало профицит газа: эксперты снова говорят об открытии экспорта

В Украине из-за резкого сокращения потребления промышленностью сформировался избыток газа в коммерческом сегменте рынка.

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Об этом заявил эксперт по газовому направлению аналитической компании ExPro Михаил Свищо.

По его словам, в среднем за лето потребление газа было на 20% ниже, чем в прошлом году, а в августе падение достигло 23% – это самое большое снижение за год.

"У нас, как мы уже говорили, особенно в видео, где мы разбирали планы, тогдашние планы по открытию экспорта газа, что у нас за счет ударов по промышленным потребителям крупным, за счет ударов по портовой инфраструктуре возник профицит ресурса в коммерческом сегменте, то есть у нас возник определенный избыток газа за счет того, что потребление крупными потребителями снизилось", – пояснил Свищо.

Именно такой избыток и был одним из предметов дискуссии о контролируемом открытии экспорта. В то же время экспорт так и не запустили, поэтому профицит ресурса остался внутри украинского рынка.

"Экспорт так и не открыли, поэтому потребление у нас остается пониженным, и, соответственно, у нас есть этот определенный профицит ресурса", – отметил аналитик.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украине следует пересмотреть запрет на экспорт газа и перейти к модели, при которой избыток ресурса можно продавать за границу, а при дефиците – импортировать.