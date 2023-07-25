Отстроить Украину: в Киеве состоится Международный форум RE:UKRAINE

Военные действия в Украине привели к масштабным разрушениям в сотнях украинских городов и сел, нуждающихся в комплексном восстановлении и реконструкции жилья, социальных и промышленных объектов.

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28 июля в Киеве состоится Международный форум RE:UKRAINE, посвященный восстановлению страны. Форум станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США с участием украинских и американских экспертов по дизайну и строительству и украинских чиновников.

Главные панели форума посвящены:

- стратегии восстановления Украины, инвестиционным возможностям и потребностям

- практическим планам восстановления украинских городов

- инновационным решением

Ростислав Смирнов, основатель ОО Добробат, организатор форума:

"Добробат" с первых месяцев войны является активным субъектом в восстановлении страны. Сегодня мы работаем во всех пострадавших регионах Украины, привлекли 46 тысяч волонтеров, и понимаем насколько важен и сложен вопрос восстановления.

Поэтому решили создать RE:UKRAINE - площадку, которая станет базой для общения и обмена информацией не только между застройщиками, но и специалистами разных отраслей. Ибо восстановление – это не только строительство как таковое, но и экономика, налоги, возможность привлечения инвесторов.

Центр Инноваций (CFI) является нашими партнерами, кроме того мы понимаем, что именно американцы станут основными стейкхолдерами по восстановлению страны после окончания войны. Инициированный нами Международный форум RE:UKRAINE станет первым шагом к дальнейшему многолетнему сотрудничеству между специалистами двух стран для восстановления Украины".

Вторым этапом Форума станет организованный Центром инноваций (CFI) визит делегации украинских чиновников и экспертов по строительству в США в район залива Сан-Франциско осенью 2023 года. В ходе 10-дневного визита украинские специалисты посетят инновационные дизайнерские, строительные и технологические компании, получат консультации и смогут договориться о сотрудничестве.

Участники и гости Международного форума RE:UKRAINE

США:

Марджи О'Дрисколл (Margie O'Driscoll), исполнительный директор Center for Innovation

Дэвид Уэссел (David Wessel), архитектор Architectural Resources Group

Украина:

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента

Ростислав Смирнов, соучредитель проекта Добробат

Андрей Длигач, д.э.н., глава Advanter Group, основатель бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления

Рустем Умеров, глава Фонда государственного имущества Украины

Александр Бутенко, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры

Владимир Крейденко, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре

Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины

Александр Маркушин, городской голова Ирпеня

Дмитрий Наталуха, председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию

Игорь Лиски, председатель наблюдательного совета EFI Group, соучредитель Украинского института будущего

Виктор Куртев, владелец и СЕО Metropoliya Group, директор программ по энергетике и устойчивому развитию КШГУ им. Нижнего.

Полный список участников см. в программе форума.

Событие будет транслироваться в прямом эфире по youtube каналу Добробат с синхронным переводом на английский язык.

Информация об организаторах:

"Добробат" - Добровольческий строительный батальон, помогающий пострадавшим в восстановлении жилья и объектов социально инфраструктуры на деоккупированных территориях. Особое внимание уделяется первичному восстановлению поврежденных зданий (fast recovery).

"Добробат" - это мощное волонтерское движение, объединяющее десятки тысяч неравнодушных украинцев со всей страны и иностранцев. Очаги волонтерского движения действуют в семи регионах - Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

Центр Инноваций (CFI) – некоммерческая организация, со штаб-квартирой в США, которая объединила множество компаний и экспертов из сферы дизайна и строительства. Ее цель катализировать улучшение застроенной среды и стимулировать внедрение инноваций. Это достигается путем обмена идеями, знаниями и опытом между игроками отрасли, помогая им преодолевать вызовы и создавать новые возможности.

Центр был основан в 2012 году шестью ведущими экспертами в области дизайна и строительства, получил поддержку Collaborative Process Institute, движения Integrated Project Delivery и Американского Института Дизайна (Калифорния). За годы существования вырос на международный форум инноваторов, которые эффективно меняют к лучшему отрасль по всему миру.