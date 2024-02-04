От решений Минэнерго зависит выплата более 30 млрд грн долгов на энергорынке, – юрист

Министерство энергетики Украины, которое создало рабочую группу по решению долгового кризиса на рынке электроэнергии, должно определить четкие сроки и ответственных за наработку механизмов и принятие решений, которые позволят закрыть вопрос 31 млрд гривен задолженности.

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Об этом заявил Александр Трохимец, глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов, на своем канале в Telegram. По его словам, в условиях того, что "Укрэнерго" порадовало участников рынка выплатой 5,5 миллиарда гривен, на рынке остается еще 31 миллиардов гривен долгов.

В то же время где, когда и как эти деньги найти – пока никто ответа не дает.

"Хочется верить, что следующие встречи (рабочей группы) будут более результативными и будут уже давно обсуждаемые и действенные предложения, на реализацию которых, конечно, нужна политическая воля", – добавил адвокат.

По его словам, в частности, НКРЭКУ нужно отважиться противостоять лобби промышленности и установить полноценный тариф на передачу "Укрэнерго", чтобы компания выполняла свои обязательства, а кредитные деньги могли идти на другие нужды.

"Это решение правительства о выпуске облигации "Укрэнерго" или "Энергоатома" с последующим выкупом госбанками. Также стоит обратить внимание на долги государственных и коммунальных предприятий, которые нужно перестать накапливать и начать погашать", – подчеркнул Трохимец.

Как сообщалось, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию из возобновляемых источников энергии составляет лишь 60 и 55% соответственно. Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный считает, что долги формируются искусственно и это сдерживает развитие отрасли в условиях войны и на перспективу.

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