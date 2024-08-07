Олигархи хотят забрать 'Укрнафтобуріння' у государства: суд состоится 8 августа

В четверг, 8 августа, Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит заявление бывших владельцев Сахалинского месторождения об отмене ареста имущества и передаче имущественных прав в АРМА.

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Об этом пишет издание "Информатор".

Решение об аресте было принято еще в апреле 2023 года, но теперь эксвладельцы хотят его обжаловать.

"Сахалинское месторождение, переданное в управление государству, имеет потенциал около 15 млрд м3 газа и является наибольшим в Украине. В средствах – это почти 1 млрд гривен прибыли ежемесячно", – пишет издание.

В апреле 2023 г. по материалам ДБР и СБУ на корпоративные права предприятий был наложен арест: правоохранители считают, что приватизация была незаконной. Имущественные права ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння" ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" переданы в управление АРМА.

В июле 2023 года, после решения Кабмина, управляющим "Укрнафтобурінням" стала государственная "Укрнафта". Объемы газа в подземных хранилищах выросли с 75 млн. кубометров в июле до 244 млн. кубометров по состоянию на декабрь 2023 года. Среднесуточная добыча выросла с 1,26 млн кубометров до 1,56 млн кубометров

Но в ноябре 2023 года эксвладельцы смогли аннулировать спецразрешение. Госгеонадра подали в суд и мотивировали иск якобы письмом от ДБР, которого на самом деле не было: Бюро заявило, что не просило Госгеонадра аннулировать лицензию на добычу.

В августе 2024 года суд отменил это решение и спецразрешение предприятию вернули. А теперь олигархи пытаются забрать "Укрнафтобуріння" из-за ВАКС. Перед отопительным сезоном, когда страна будет нуждаться в ресурсе, криминал хочет контролировать компанию, которая улучшила результаты во время управления государства.

На чью сторону станет суд – увидим уже в четверг, 8 августа.