Норвежская компания Equinor вытеснила из Европы российский 'Газпром' – Bloomberg

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, произошел стремительный рост цен на энергоносители, а сама РФ оказалась под дополнительными санкциями. На фоне этого первенство в обеспечении Европы топливом завоевал норвежский нефтегазовый гигант Equinor ASA, заняв место российского "Газпрома".

Сейчас Норвегия поставляет 30% газа в страны ЕС, "Газпром" же обеспечивал около 35% всего газа Европы до большой войны. Об этом пишет Bloomberg.

"И из более чем 109 миллиардов кубометров природного газа, экспортированного Норвегией в Европу в прошлом году – этого достаточно, чтобы обеспечить Германию электроэнергией до 2026 года – примерно две трети продавал Equinor", – говорится в статье.

В связи с этим Equinor играет большую роль в подъемах и падениях цен на газ на всем континенте.

В конце апреля канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил Норвегию за то, что она позволила его стране стать независимой от российского газа "всего за несколько месяцев". Он назвал Осло идеальным партнером для обеспечения поставок газа в Германию и Европу.

Как говорит руководитель отдела промежуточного потока, маркетинга и переработки Equinor Ирэн Руммельхофф, заметность компании значительно изменилась с уменьшением потоков газа из России. "Был момент, когда [Европа] воспринимала нас почти как должное. Это уже не так", – отметила она.

Ожидается, что поставки природного газа из Норвегии в этом году могут достичь нового рекорда. Equinor работает над увеличением своей мощности и оптимизирует работы по техническому обслуживанию. Правительство страны стремится сделать так, чтобы Норвегия была "стабильным и долгосрочным поставщиком энергии" в Европу в течение следующих десятилетий.

Как сообщал OBOZ.UA, прибыль компании "Газпром" упала более чем на 30%, что привело к убытку в размере 629 миллиардов рублей (или 6,9 миллиарда долларов США), что является самым высоким показателем за последние 25 лет. Это падение обусловлено геополитическими турбулентностями, такими как вторжение России в Украину и обострение отношений с Западом, что существенно ограничило деятельность компании.

Чтобы компенсировать эти потери, "Газпром" обратился к Китаю, однако потери от уменьшения торговли с Европой в значительной степени повлияли на ее финансовое состояние.

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