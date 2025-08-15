Норвегия выделит Украине почти 100 миллионов долларов для закупки газа: подробности

Норвегия предоставит Киеву 1 миллиард крон (около 98 миллионов долларов) для закупки газа, чтобы Украина могла подготовиться к отопительному сезону. Эти средства должны гарантировать достаточные запасы топлива для населения, бизнеса и промышленности следующей зимой.

Видео дня

Средства будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития в "Нафтогаз Украины" для закупки импортного газа у западных стран. Об этом сообщило норвежское правительство.

"Президент Зеленский попросил нас помочь обеспечить электроэнергией и теплом Украину перед новой зимой. Я очень рад, что мы можем положительно ответить на эту просьбу", – заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

В марте 2025 года Норвегия уже выделила Украине один транш на закупку газа, который тоже равнялся 1 миллиарду крон. Это дополнительный вклад Осло в энергетическую стабильность Украины, который добавится к предыдущему.

Закупленный газ будет использоваться для поставки пользователям и для создания резерва на случай дальнейших атак России на газовую инфраструктуру Украины.

Министерство энергетики Украины поблагодарило правительство Норвегии за вклад в укрепление энергетической устойчивости нашей страны.

Руководительница ведомства Светлана Гринчук подчеркнула, что своевременная и системная помощь норвежского правительства чрезвычайно важна для обеспечения энергетической безопасности государства.

"Это свидетельствует о непоколебимой солидарности наших международных партнеров и их готовности помогать в реализации энергетических проектов и укреплении независимости украинского энергетического сектора", – подчеркнула госпожа министр.

Напомним, что правительство Норвегии и лидеры оппозиции договорились увеличить нынешнее финансирование Украины до 85 млрд норвежских крон ($7,83 млрд). Это примерно на 50 млрд крон больше, чем предусматривал план, согласованный в ноябре 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 августа Украина подписала с ЕБРР рекордное соглашение на 500 млн евро для закупки газа. Впервые кредит удалось получить под гарантию Евросоюза, без необходимости государственной гарантии Украины.

