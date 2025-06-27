Необходимо поставить штрафы за качество газа на паузу до завершения военного положения, – Мизовец

Действующая система штрафов за несоответствие газа установленным стандартам качества в период войны неприемлема и должна быть пересмотрена.

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Об этом заявил президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.

"Это подход абсолютно неразумный. Я уверен того, что эти все штрафные санкции нужно отменять", – отметил он.

По мнению эксперта, необходимо как минимум поставить действие штрафов на паузу до завершения военного положения. Мизовец подчеркнул, что "производители энергии в нашей стране должны стоять на первом месте. Наряду с производителями оружия. И врачами, и спасателями".

Поэтому, по его словам, нынешний подход "ведет просто в никуда" Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны добывающие компании иногда физически не имеют возможности обеспечить нормативное качество газа по объективным причинам: "Я не встречал случаев, когда добытчики злоупотребляли тем, что подавали некачественный газ в газотранспортную систему, именно по субъективным причинам. Ну, а если причины произошли объективные, то, как по мне, это точно не их вина, что на скважину или на оборудование, которое готовит газ к подаче в газотранспортную систему, прилетела ракета или шахед и выбила их из строя".

Также он выразил обеспокоенность тем, что штрафы и требования по качеству газа, заложенные в Кодексе ГТС, не учитывают реалий войны.

"Как минимум, какими-то отдельными решениями, если мы не можем изменить кодекс газотранспортной системы, это все нужно урегулировать на уровне НКРЭКУ или Кабмина", – заявил Мизовец.

Мизовец отметил, что государство взамен должно поддерживать пострадавшие компании: "Наоборот, в данном случае государство должно идти на встречу и по возможности предоставлять какие-то льготные кредиты, какие-то отсрочки, возможно, даже по налогам. Компания, которая пострадала от обстрелов, максимально оперативно ремонтировала свои мощности для подачи газа в газотранспортную систему".

Напомним, основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак также заявила, что государство должно поддержать газодобывающие предприятия, пострадавшие от обстрелов, а не накладывать на них штрафы за временное отклонение от стандартов качества.