"Нефтегаз" существенно нарастил объемы бурения и ремонта газовых скважин, – Прокип
Государственный "Нефтегаз Украины" начал демонстрировать тренд по увеличению добычи природного газа и существенно наращивает объемы бурения и ремонта скважин.
Об этом заявил аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.
"С большим удовольствием наблюдаю, что "Нафтогаз" наконец рапортует о росте объемов добычи. То есть за июль добыча превзошла показатель августа 2020 года. То есть у нас пошел такой хороший тренд на наращивание добычи газа", – сказал он.
Прокоп подчеркнул, что за 7 месяцев этого года дочерняя компания "Нафтогаза" "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 44 новых скважины. Для сравнения в 2022 году компания ввела в работу 47 новых скважин, а в 2021 – 50.
"Существенно были наращены объемы бурения и ремонта скважин. То есть, по сути, процесс еще начался в прошлом году, внимание было обращено, в частности, и на месторождения на западе страны, потому что месторождения на востоке больше подвержены угрозе ударов. Но по сути происходит интенсификация добычи и это дает свои результаты", – подчеркнул аналитик Украинского института будущего.
Напомним, "Нафтогаз" активно предлагает западным компаниям хранить свой газ в Украине.