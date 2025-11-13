Не спасли бухгалтера схемы: фигуранты "пленок Миндича" заранее знали об обысках, но не предупредили "Рёшика" Фурсенко – СМИ

В расследовании НАБУ и САП о масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме" (операция "Мидас") всплыли новые подробности. По неофициальным данным, фигуранты заранее знали о готовящихся следственных действиях, хотя и не все воспользовались этой информацией. В частности, из-за границы в Украину буквально перед стартом обысков вернулся "бухгалтер" организации с позывным "Рёшик" – Игорь Фурсенко. Он или проигнорировал предупреждения от "коллег", или же ему просто ничего не сказали, посчитав "недостойным спасения".

Об этом косвенно свидетельствуют материалы расследования, а также сообщают источники СМИ в правоохранительных органах. Предположительно, хронология событий была такой:

29 октября Александр Цукерман ("Шугармен") вместе с Тимуром Миндичем ("Карлсон"– совладелец "Квартала 95", которого считают организатором схемы) улетели в Израиль.

4 ноября Миндич вернулся в Украину, а Цукерман остался в Израиле.

"Действующие лица" в пятницу, 7 ноября , вероятно, узнали, что на понедельник, 10 ноября, в их отношении готовятся следственные мероприятия: "Надо зачиститься до понедельника", – писал один из участников в общении с "коллегами".

, вероятно, узнали, что на понедельник, 10 ноября, в их отношении готовятся следственные мероприятия: "Надо зачиститься до понедельника", – писал один из участников в общении с "коллегами". Фурсенко, несмотря на это, 8 ноября вернулся в Украину из двухнедельного отпуска на Мальдивах (речь идет о том фигуранте, который жаловался, что ему тяжело носить по Киеву 1,6 млн долл. наличными).

Собеседники СМИ отмечают, что Фурсенко " то ли не успели предупредить, то ли не считали достойным спасения ".

". За несколько часов до начала обысков из Украины, вероятно, снова в Израиль выехал Миндич .

. Во время обысков у Миндича, как утверждают источники, правоохранителям якобы не пришлось выламывать двери, т.к. они были открыты.

Подозрения в утечке информации

В пятницу, 7 ноября, в судебный реестр начали загружать определения о следственных действиях операции "Мидас". Теоретически фигуранты могли получить доступ и к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей.

реестр начали о следственных действиях операции "Мидас". Теоретически фигуранты могли получить доступ и к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей. Однако источники СМИ утверждают, что у НАБУ и САП якобы есть данные о том, что часть информации фигурантам мог слить заместитель руководителя САП Андрей Синюк. Отдельно отмечается, что фамилии Миндич на тот момент не было в электронных материалах .

. Во время обысков в офисах Миндича, где отмывали деньги, нашли досье на детективов и руководство НАБУ.

Одним из тех, кто мог получить предупреждение, мог быть министр юстиции и бывший министр энергетики Герман Галущенко – во второй половине октября он съехал из имения беглого министра Захарченко в Царском селе в центре Киева, которое находится в управлении у Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), но в ночь перед обысками внезапно решил переночевать именно в этом доме.

– во второй половине октября он съехал из имения беглого министра Захарченко в Царском селе в центре Киева, которое находится в управлении у Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), но внезапно решил переночевать именно в этом доме. Туда же приехала и действующий министр энергетики Светлана Гринчук, которая загадочно успела покинуть особняк "за несколько минут" до приезда правоохранителей.

Операция "Мидас" и "пленки Миндича": имена фигурантов, кто задержан

По итогам разоблачения коррупционной схемы в энергетике правоохранители объявили о подозрении 7 лицам, но задержаны из них были только пятеро. Всем им уже избрали меры пресечения:

бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрий "Тенор" Басов – содержание под стражей, залог 40 млн грн;

– содержание под стражей, залог 40 млн грн; бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорь "Рокет" Миронюк – содержание под стражей, залог самый крупный среди фигурантов – 126 млн грн ;

– содержание под стражей, залог самый крупный среди фигурантов – ; "бухгалтер" "бек-офиса" по отмыванию денег Игорь "Рёшик" Фурсенко – содержание под стражей, залог 95 млн грн (на опубликованных НАБУ аудиозаписях именно он жаловался, что нести коробку с $1,6 млн "такое себе удовольствие");

– содержание под стражей, залог 95 млн грн (на опубликованных НАБУ аудиозаписях именно он жаловался, что нести коробку с $1,6 млн "такое себе удовольствие"); сотрудница "бек-офиса" Леся Устименко – содержание под стражей, залог 25 млн грн;

– содержание под стражей, залог 25 млн грн; сотрудница "бек-офиса" Людмила Зорина – содержание под стражей, залог 12 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, депутаты этой фракции поддержат отставку министров Галущенко и Гринчук на заседании Верховной Рады. Вероятно, голосование состоится 18 ноября.

