"Наварились" на 70 млн грн на продаже земли: чиновнику в Ужгороде объявили подозрение

Украинские правоохранители обнаружили в Ужгороде коррупционную схему с продажей государственной земли по ценам намного меньше рыночных, что нанесло громаде ущерб на 70 млн грн. Среди подозреваемых – чиновник горсовета, которого поместили под стражу с возможностью залога.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что чиновник вступил в сговор с частным оценщиком.

В результате расследования стало известно, что продали земли бывшего завода на окраине Ужгорода было продано за 16,7 млн грн при их рыночной стоимости 86,3 млн грн. Таким образом территориальной громаде города был причинен ущерб на почти 70 млн грн.

"По материалам досудебного расследования, экс-директор Департамента Ужгородского городского совета, поверхностно и недобросовестно выполняя свои обязанности, согласовал и подписал восемь договоров купли-продажиземельных участков, по цене в 5 раз меньше, чем рыночная. Стоимость земель выставленных на продажу формировалась на основании заниженной экспертной оценки", – отметили в ОГП.

В связи с этим должностному лицу горсовета была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1,2 млн грн залога. Подозреваемым инкриминируется:

экс-руководителю департамента Ужгородского горсовета – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

предпринимателю-оценщику – составление и выдача заведомо поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Все обвинительные акты направлены в суд.

Схемы с землями на Закарпатье

Ранее стало известно, что на Закарпатье сообщить о 22 подозрениях в связи с отчуждением из собственности государства 36,5 га земли в Нацпарке "Синевир" – сумма ущерба составляет 79,5 млн грн. Среди подозреваемых – должностные лица местного самоуправления, чиновники от медицины, образования, культуры, а также руководители коммунальных учреждений.

Земли незаконно перешли в коммунальную собственность Синевирского сельского совета. Чиновник не проверил полученную техническую документацию и зарегистрировал участок в пределах Нацпарка как земли сельхозназначения в Государственном земельном кадастре. На законных основаниях они принадлежали к землям природно-заповедного фонда.

Вследствие этого в 2020 году земли были безосновательно изъяты из государственной собственности и переданы в коммунальную. Отмечается, что эти действия противоречат природоохранному законодательству и создают угрозу для уникальных экосистем Карпатского региона.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области разоблачили группу, которая незаконно присвоила более 6 га земель лесного фонда. Пяти участникам сообщено о подозрении по фактам мошенничества, легализации имущества, злоупотребления служебным положением и несанкционированных действий с информацией. Общие убытки, нанесенные государству, оцениваются в более чем 38 млн грн.

