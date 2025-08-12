На Киевщине украли 6 гектаров леса на 38 млн грн: разоблачена схема
В Киевской области разоблачили группу, которая незаконно присвоила более 6 га земель лесного фонда. Пятерым участникам сообщено о подозрении по фактам мошенничества, легализации имущества, злоупотребления служебным положением и несанкционированных действий с информацией. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в более чем 38 млн грн.
Речь идет о землях в Бучанском районе. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).
Главное о схеме
- Незаконные операции провернули в мае-июле 2021 года в селе Крюковщина Бучанского района.
- Группа лиц завладела четырьмя земельными участками – они частично входили в земли лесного фонда под управлением ГП "Киевское лесное хозяйство"
- Площадь участков составляла 6,2 га, а их рыночная стоимость превышала 27,8 млн грн.
- Преступники использовали поддельные документы и подлог информации.
- Имущество впоследствии пытались легализовать, для чего организаторы:
- – разделили участки на меньшие по площади;
- – перепродали землю.
- Те же фигуранты оказались причастными к незаконной регистрации еще 27 земельных участков общей площадью около 28 га в лесах Киево-Святошинского района.
- Все операции по оформлению и перепродаже земли выполнялись в сжатые сроки одними и теми же землеустроителями, оценщиками и частными нотариусами.
- На все земельные участки наложен арест, чтобы предотвратить их дальнейшее отчуждение.
- Пяти участникам организованной группы предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Запорожской области и на Закарпатье были разоблачены схемы на 150 млн грн бюджетных убытков, сообщено о 43 подозрениях. В числе обнаруженных нарушений – отчуждение из собственности государства 36,5 га земли в Нацпарке "Синевир".
