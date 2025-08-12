На Киевщине украли 6 гектаров леса на 38 млн грн: разоблачена схема

В Киевской области разоблачили группу, которая незаконно присвоила более 6 га земель лесного фонда. Пятерым участникам сообщено о подозрении по фактам мошенничества, легализации имущества, злоупотребления служебным положением и несанкционированных действий с информацией. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в более чем 38 млн грн.

Видео дня

Речь идет о землях в Бучанском районе. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).

Главное о схеме

Незаконные операции провернули в мае-июле 2021 года в селе Крюковщина Бучанского района.

Группа лиц завладела четырьмя земельными участками – они частично входили в земли лесного фонда под управлением ГП "Киевское лесное хозяйство"

– они частично входили в земли лесного фонда под управлением ГП "Киевское лесное хозяйство" Площадь участков составляла 6,2 га, а их рыночная стоимость превышала 27,8 млн грн .

а их рыночная стоимость превышала . Преступники использовали поддельные документы и подлог информации.

и подлог информации. Имущество впоследствии пытались легализовать, для чего организаторы: – разделили участки на меньшие по площади; – перепродали землю.

Те же фигуранты оказались причастными к незаконной регистрации еще 27 земельных участков общей площадью около 28 га в лесах Киево-Святошинского района.

Все операции по оформлению и перепродаже земли выполнялись в сжатые сроки одними и теми же землеустроителями , оценщиками и частными нотариусами .

, . На все земельные участки наложен арест , чтобы предотвратить их дальнейшее отчуждение.

, чтобы предотвратить их дальнейшее отчуждение. Пяти участникам организованной группы предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Запорожской области и на Закарпатье были разоблачены схемы на 150 млн грн бюджетных убытков, сообщено о 43 подозрениях. В числе обнаруженных нарушений – отчуждение из собственности государства 36,5 га земли в Нацпарке "Синевир".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!