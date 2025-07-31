Кража курортных земель и зерно для оккупантов: в двух областях Украины разоблачили коррупцию на 150 млн грн

В Запорожской области и на Закарпатье разоблачены схемы на 150 млн грн бюджетных убытков, сообщено о 43 подозрениях. В числе обнаруженных нарушений – отчуждение из собственности государства 36,5 га земли в Нацпарке "Синевир".

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Об очередных результатах борьбы с системной коррупцией в Украине сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, в целом разоблачены:

злоупотребление служебным положением;

растрата бюджетных средств;

незаконные схемы с землей.

"Ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении от должностей направлено в суды. Работаем дальше", – отметил Кравченко.

Закарпатская область и схемы с землями: "Синевир", Драгобрат, Солотвино

На Закарпатье сообщено о 22 подозрениях, а сумма убытков составляет 79,5 млн грн. Среди подозреваемых – должностные лица местного самоуправления, чиновники от медицины, образования, культуры, а также руководители коммунальных учреждений.

Наиболее дерзкие случаи связаны с махинациями с курортными землями

Экс-чиновник Госземагентства незаконно вывел из Национального парка "Синевир" 36,5 га земли.

По данным Офиса генпрокурора (ОГП), земли незаконно перешли в коммунальную собственность Синевирского сельского совета. Чиновник не проверил полученную техническую документацию и зарегистрировал участок в пределах Нацпарка как земли сельхозназначения в Государственном земельном кадастре. На законных основаниях они относились к землям природно-заповедного фонда.

В результате этого решения в 2020 году Главное управление Госгеокадастра в Закарпатской области безосновательно изъяло земли из государственной собственности и передало в коммунальную. Отмечается, что эти действия противоречат природоохранному законодательству и создают угрозу для уникальных экосистем Карпатского региона.

Местный житель незаконно завладел 2 га в долине Драгобрат. Стоимость этих земель – более 12,5 млн грн.

Стоимость этих земель – более Государственный регистратор ЦПАУ Тячевского горсовета своей служебной халатностью позволил незаконное оформление 1,29 га земли в курортном Солотвино.

Другие нарушения и подозрения

Чиновник Департамента городской инфраструктуры Ужгородского городского совета в сговоре с сообщником-директором подрядной организации причинили около 4,1 млн грн убытков при осуществлении строительных работ по строительству автотранспортной базы для КП "Ужгородский муниципальный транспорт".

Ужгородского городского совета в сговоре с сообщником-директором подрядной организации причинили около убытков при осуществлении строительных работ по строительству автотранспортной базы для КП "Ужгородский муниципальный транспорт". Руководительница частного общества в Виноградовском районе совершила покушение на незаконное возмещение НДС на сумму более 1,1 млн грн.

Специалист ГУ ГСЧС закупил 7 комплектов коммутаторов, по цене завышенной почти на 1 млн грн от ожидаемой.

закупил 7 комплектов коммутаторов, по цене завышенной почти на от ожидаемой. Должностноелицо Ужгородской городской многопрофильной больницы допустило растрату более 500 тыс. грн при закупке источника бесперебойного питания АКБ.

Специалист Ужгородской городской больницы растратил почти 550 тыс. грн при выплате заработной платы.

растратил почти при выплате заработной платы. Экс-директор театра им. братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев допустил растрату около 1 млн грн при выплате зарплаты и закупке звукового оборудования.

при выплате зарплаты и закупке звукового оборудования. Директор Закарпатской областной филармонии незаконно выплатил почти 250 тыс. грн трудоустроенным по совместительству работникам.

незаконно выплатил почти трудоустроенным по совместительству работникам. Начальник сектора коммунального предприятия "ВУВКГ г. Ужгород" допустил растрату более 700 тыс. грн при закупке хлора-коагулянта, который фактически не поступал.

Директор частного предприятия в Хусте, по материалам следствия, присвоил более 180 тыс. грн при реконструкции существующих гаражей Хустского городского совета под ЦНАП.

в Хусте, по материалам следствия, присвоил более при реконструкции существующих гаражей Хустского городского совета под ЦНАП. Главный бухгалтер городского совета незаконно начислила и выплатила более 200 тыс. грн премии служащим городского совета.

незаконно начислила и выплатила более премии служащим городского совета. Заместитель руководителя аппарата районного суда получила около 90 тыс. грн компенсации за работу в выходные и праздничные дни, которую фактически не выполняла.

получила около компенсации за работу в выходные и праздничные дни, которую фактически не выполняла. Руководитель частного предприятия завладел 1,6 млн грн при капитальном ремонте улицы.

завладел при капитальном ремонте улицы. Начальник управления Ужгородского городского совета мог подделать заключение о согласовании проекта землеустройства по земельному участку площадью 0,06 га стоимостью почти 1 млн грн .

мог подделать заключение о согласовании проекта землеустройства по земельному участку площадью 0,06 га стоимостью почти . Директор детского сада в с. Негрово присвоил около 650 тыс. грн, выделенных на зарплату работникам, которые фактически не работали в учреждении.

В Мукачевском районе местному подрядчику и двум его пособникам, которые по предварительному сговору завладели более 5,5 млн грн , выделенных на строительство спорткомплекса Полянской СОШ , дополнительно инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем.

и двум его пособникам, которые по предварительному сговору завладели более , выделенных на строительство спорткомплекса , дополнительно инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем. Должностное лицо управления Мукачевского городского совета закупило комплекты мультимедийного оборудования для учебных классов завысив стоимость на 1,3 млн грн.

Запорожье: коллаборационизм и растрата бюджета

В Запорожской области прокуроры сообщили о 21 подозрении. Сумма нанесенного ущерба достигает 71 млн грн.

Самый громкий случай связан с кражей зерна

Депутат-коллаборационист, по данным ОГП, в июле-августе 2022 года на оккупированной территории Васильевского района вступил в сговор с оккупантами. Он передал им почти 24 тысячи тонн украинского урожая – без ведома и согласия владельца фермерского хозяйства. Подозрение объявлено заочно. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие подозрения: дела на 68 млн грн убытков

Всего, по данным ОГП, речь идет о 22 должностных лицах, подрядчиках и депутатах местных советов из Запорожья. Подозрения объявлены:

Председателю ОТГ – присвоении почти 1,2 млн грн бюджетных средств на ремонте инфраструктуры в своей общине.

– присвоении почти бюджетных средств на ремонте инфраструктуры в своей общине. Председателю, главному бухгалтеру ОТГ и предпринимателю-ФЛП – растрата более 500 тыс. грн при закупке тепловых насосов для пунктов обогрева и образовательных учреждений.

Экс-главе поселкового совета Мелитопольского района, действующему депутату поселкового совета – внесение ложных сведений в документацию по выполнению работ по ремонту дорог, растрата почти 320 тыс. грн .

– внесение ложных сведений в документацию по выполнению работ по ремонту дорог, растрата почти . Мэру города – растрата горюче-смазочных материалов и древесины почти на 1 млн грн .

– растрата горюче-смазочных материалов и древесины почти на . Директору больницы , депутату горсовета (это одно лицо) – растрата средств медучреждения на незаконном премировании на более 884 тыс. грн .

, депутату горсовета (это одно лицо) – растрата средств медучреждения на незаконном премировании на более . Директору территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – растрата почти 570 тыс. грн при закупке шин для служебных авто.

и медицины катастроф – растрата почти при закупке шин для служебных авто. Уполномоченному лицу по вопросам закупок учреждения профессионально-технического образования и двум подрядчикам – растрата почти 1,4 млн грн, выделенных для обеспечения учебного предмета "Защита Украины".

Первому проректору вуза – растрата почти 320 тыс. грн средств на разработке и внедрении сети сайтов университета.

– растрата почти средств на разработке и внедрении сети сайтов университета. Экс-руководителю коммунального предприятия в сфере управления автодорогами – растрата 1 млн грн на завышении стоимости услуг при внедрении и настройке программного обеспечения.

в сфере управления автодорогами – растрата на завышении стоимости услуг при внедрении и настройке программного обеспечения. Директору компании-подрядчика и инженеру по технадзору – завладение бюджетными средствами на почти 200 тыс. грн .

и инженеру по технадзору – завладение бюджетными средствами на почти . Директору фирмы и заместителям директоров учебно-реабилитационного центра и санаторной школы-интерната – поставка двум учебным заведениям почти 8 тыс. тонн каменного угля ненадлежащего качества по завышенным ценам, растрата на 3,5 млн грн .

– поставка двум учебным заведениям почти 8 тыс. тонн каменного угля ненадлежащего качества по завышенным ценам, растрата на . Директору городского коммунального предприятия, экс-директору государственного предприятия промышленного комплекса и еще одному подрядчику – завладение и присвоение бюджетных средств на общую сумму 365 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине также жестко взялись за "лесную" коррупцию. Было проведено 50 обысков и объявлено 40 подозрений.

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