Кража курортных земель и зерно для оккупантов: в двух областях Украины разоблачили коррупцию на 150 млн грн
В Запорожской области и на Закарпатье разоблачены схемы на 150 млн грн бюджетных убытков, сообщено о 43 подозрениях. В числе обнаруженных нарушений – отчуждение из собственности государства 36,5 га земли в Нацпарке "Синевир".
Об очередных результатах борьбы с системной коррупцией в Украине сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, в целом разоблачены:
- злоупотребление служебным положением;
- растрата бюджетных средств;
- незаконные схемы с землей.
"Ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении от должностей направлено в суды. Работаем дальше", – отметил Кравченко.
Закарпатская область и схемы с землями: "Синевир", Драгобрат, Солотвино
На Закарпатье сообщено о 22 подозрениях, а сумма убытков составляет 79,5 млн грн. Среди подозреваемых – должностные лица местного самоуправления, чиновники от медицины, образования, культуры, а также руководители коммунальных учреждений.
Наиболее дерзкие случаи связаны с махинациями с курортными землями
- Экс-чиновник Госземагентства незаконно вывел из Национального парка "Синевир" 36,5 га земли.
По данным Офиса генпрокурора (ОГП), земли незаконно перешли в коммунальную собственность Синевирского сельского совета. Чиновник не проверил полученную техническую документацию и зарегистрировал участок в пределах Нацпарка как земли сельхозназначения в Государственном земельном кадастре. На законных основаниях они относились к землям природно-заповедного фонда.
В результате этого решения в 2020 году Главное управление Госгеокадастра в Закарпатской области безосновательно изъяло земли из государственной собственности и передало в коммунальную. Отмечается, что эти действия противоречат природоохранному законодательству и создают угрозу для уникальных экосистем Карпатского региона.
- Местный житель незаконно завладел 2 га в долине Драгобрат. Стоимость этих земель – более 12,5 млн грн.
- Государственный регистратор ЦПАУ Тячевского горсовета своей служебной халатностью позволил незаконное оформление 1,29 га земли в курортном Солотвино.
Другие нарушения и подозрения
- Чиновник Департамента городской инфраструктуры Ужгородского городского совета в сговоре с сообщником-директором подрядной организации причинили около 4,1 млн грн убытков при осуществлении строительных работ по строительству автотранспортной базы для КП "Ужгородский муниципальный транспорт".
- Руководительница частного общества в Виноградовском районе совершила покушение на незаконное возмещение НДС на сумму более 1,1 млн грн.
- Специалист ГУ ГСЧС закупил 7 комплектов коммутаторов, по цене завышенной почти на 1 млн грн от ожидаемой.
- Должностноелицо Ужгородской городской многопрофильной больницы допустило растрату более 500 тыс. грн при закупке источника бесперебойного питания АКБ.
- Специалист Ужгородской городской больницы растратил почти 550 тыс. грн при выплате заработной платы.
- Экс-директор театра им. братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев допустил растрату около 1 млн грн при выплате зарплаты и закупке звукового оборудования.
- Директор Закарпатской областной филармонии незаконно выплатил почти 250 тыс. грн трудоустроенным по совместительству работникам.
- Начальник сектора коммунального предприятия "ВУВКГ г. Ужгород" допустил растрату более 700 тыс. грн при закупке хлора-коагулянта, который фактически не поступал.
- Директор частного предприятия в Хусте, по материалам следствия, присвоил более 180 тыс. грн при реконструкции существующих гаражей Хустского городского совета под ЦНАП.
- Главный бухгалтер городского совета незаконно начислила и выплатила более 200 тыс. грн премии служащим городского совета.
- Заместитель руководителя аппарата районного суда получила около 90 тыс. грн компенсации за работу в выходные и праздничные дни, которую фактически не выполняла.
- Руководитель частного предприятия завладел 1,6 млн грн при капитальном ремонте улицы.
- Начальник управления Ужгородского городского совета мог подделать заключение о согласовании проекта землеустройства по земельному участку площадью 0,06 га стоимостью почти 1 млн грн.
- Директор детского сада в с. Негрово присвоил около 650 тыс. грн, выделенных на зарплату работникам, которые фактически не работали в учреждении.
- В Мукачевском районе местному подрядчику и двум его пособникам, которые по предварительному сговору завладели более 5,5 млн грн, выделенных на строительство спорткомплекса Полянской СОШ, дополнительно инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем.
- Должностное лицо управления Мукачевского городского совета закупило комплекты мультимедийного оборудования для учебных классов завысив стоимость на 1,3 млн грн.
Запорожье: коллаборационизм и растрата бюджета
В Запорожской области прокуроры сообщили о 21 подозрении. Сумма нанесенного ущерба достигает 71 млн грн.
Самый громкий случай связан с кражей зерна
Депутат-коллаборационист, по данным ОГП, в июле-августе 2022 года на оккупированной территории Васильевского района вступил в сговор с оккупантами. Он передал им почти 24 тысячи тонн украинского урожая – без ведома и согласия владельца фермерского хозяйства. Подозрение объявлено заочно. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Другие подозрения: дела на 68 млн грн убытков
Всего, по данным ОГП, речь идет о 22 должностных лицах, подрядчиках и депутатах местных советов из Запорожья. Подозрения объявлены:
- Председателю ОТГ – присвоении почти 1,2 млн грн бюджетных средств на ремонте инфраструктуры в своей общине.
- Председателю, главному бухгалтеру ОТГ и предпринимателю-ФЛП – растрата более 500 тыс. грн при закупке тепловых насосов для пунктов обогрева и образовательных учреждений.
- Экс-главе поселкового совета Мелитопольского района, действующему депутату поселкового совета – внесение ложных сведений в документацию по выполнению работ по ремонту дорог, растрата почти 320 тыс. грн.
- Мэру города – растрата горюче-смазочных материалов и древесины почти на 1 млн грн.
- Директору больницы, депутату горсовета (это одно лицо) – растрата средств медучреждения на незаконном премировании на более 884 тыс. грн.
- Директору территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – растрата почти 570 тыс. грн при закупке шин для служебных авто.
- Уполномоченному лицу по вопросам закупок учреждения профессионально-технического образования и двум подрядчикам – растрата почти 1,4 млн грн, выделенных для обеспечения учебного предмета "Защита Украины".
- Первому проректору вуза – растрата почти 320 тыс. грн средств на разработке и внедрении сети сайтов университета.
- Экс-руководителю коммунального предприятия в сфере управления автодорогами – растрата 1 млн грн на завышении стоимости услуг при внедрении и настройке программного обеспечения.
- Директору компании-подрядчика и инженеру по технадзору – завладение бюджетными средствами на почти 200 тыс. грн.
- Директору фирмы и заместителям директоров учебно-реабилитационного центра и санаторной школы-интерната – поставка двум учебным заведениям почти 8 тыс. тонн каменного угля ненадлежащего качества по завышенным ценам, растрата на 3,5 млн грн.
- Директору городского коммунального предприятия, экс-директору государственного предприятия промышленного комплекса и еще одному подрядчику – завладение и присвоение бюджетных средств на общую сумму 365 тыс. грн.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине также жестко взялись за "лесную" коррупцию. Было проведено 50 обысков и объявлено 40 подозрений.
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