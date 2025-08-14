Нацбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк могут арестовать активы Николая Лагуна через Лондонский суд – СМИ

Более 50 млрд грн убытков, которые нанес Украине экс-банкир Николай Лагун из-за банкротства своего "Дельта Банка" более 10 лет назад, можно вернуть, если его активы по всему миру будут арестованы и обращены в пользу государства. Эту процедуру может обеспечить ордер Высокого суда Лондона, который можно было оформить в отношении активов Лагуна еще в 2020 году, – говорится в материале издания Коротко.Про. Недавние новости об аресте активов другого экс-банкира Константина Жеваго – именно по такому ордеру и по иску НБУ – показывают, что это был верный путь и его еще не поздно возродить, говорится в материале.

8 августа 2025 года Национальный банк объявил, что Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте части активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", банка, ликвидация которого началась в 2015 году, напоминает издание. Замораживание активов состоялось в удовлетворение заявления НБУ до окончательного вынесения решения о признании и исполнении в Англии решения Шевченковского районного суда города Киева от 1 октября 2019 года. Это решение касается рефинансирования на 1,6 млрд грн, которое Жеваго взял у НБУ под личное поручительство и не вернул. После вступления в законную силу решения украинского суда Жеваго не стал его выполнять, а Нацбанк решил искать другие способы вернуть деньги – в том числе через поиск активов за рубежом. Ранее подобную стратегию успешно применил, к примеру, национализированный Приватбанк против своих экс-владельцев. В декабре 2017 года Высокий суд Лондона выдал всемирный приказ об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму около $2,5 млрд по иску ПриватБанка о выведенных средствах, отмечают авторы.

"На этом фоне логичным выглядит вопрос: а почему в Лондоне до сих пор нет иска об аресте активов Николая Лагуна – одного из самых ярких представителей банковского сектора, чьи финансовые учреждения громко банкротились за последние десятилетия. "Дельта банк" был выведен с рынка в 2015 году, оставив после себя более 50 млрд грн долгов перед Нацбанком, Фондом гарантирования вкладов, Ощадбанком, Укрэксимбанком, многочисленными частными кредиторами. Объем, более чем "привлекательный" для того, чтобы начать как можно скорее искать активы для ареста", – сказано в материале.

Журналисты напомнили, что у Лагуна тоже было личное поручительство, которое он не выполнил – по кредитам перед Укрэксимбанком на $38,3 млн и 19,3 млн грн и перед "Ощадом" на 4 млрд грн. Кроме того, как оказалось, уже была попытка не только инвентаризировать все активы Лагуна за пределами Украины, но и подать соответствующий иск в Высокий лондонский суд. "Такой иск должен был инициировать Фонд гарантирования вкладов для возмещения ущерба, причиненного владельцами банка из-за мошенничества и вывода активов. Тем более – часть схем и счетов уже была известна: банк Лагуна перед банкротством конвертировал 4,1 млрд грн рефинансирования в доллары и вывел более $0,5 млрд на иностранные счета 12 связанных компаний, еще $253 млн были переведены с корреспондентских счетов банка в иностранных банках (Bank Winter, Meinl Bank, Bank Frick). Другими словами, мошеннические действия, которые привели к убыткам, происходили с использованием иностранных счетов и структур, что открывает путь для юрисдикций за пределами Украины для рассмотрения таких дел", – говорится в статье.

Иск должна была готовить юридическая компания Spencers, которая заявила, что уже собрала 90% необходимой информации об активах Лагуна и за 6 недель могла бы получить в английском суде всемирный приказ об аресте его активов. "Домашнее задание" юристы сделали, поскольку до этого имели заказ от частного клиента, который имел личные претензии к Лагуну на $100 млн. Вполне вероятно, что речь идет о деле группы Фокстрот против Лагуна, которая как раз отсудила в Лондоне более $100 млн у банкира по личному поручительству. Однако ФГВФЛ передал контракт другой фирме, впоследствии он был расторгнут через суд.

"Успехи в Лондоне других дел заставляют поставить вопрос о возобновлении усилий по возвращению зарубежных активов Лагуна. Сейчас он скрывается от украинского правосудия в Вене, вероятно имеет российский паспорт, чтобы избежать экстрадиции в Украину, под которую он очевидно подпадает в первых рядах. Ряд его активов даже в Украине исправно работает и приносит ему средства, а конфискованное ранее имущество – это лишь капля в океане. Тем более, что работа по поиску состояния экс-банкира уже проведена", – говорится в материале.