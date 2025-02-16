'Нафтогаз' вместо подготовки к зиме торговал газом на коммерческом рынке, – экономист Кущ

Государственный "Нафтогаз" должен был должным образом подготовиться к зиме, а не импортировать европейский газ дважды дороже.

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Об этом заявил экономист Алексей Кущ.

"Монополист на рынке "Нафтогаз" должен заранее подготовиться к отопительному сезону, а не импортировать газ из Европы зимой вдвое дороже", - прокомментировал он.

Кущ отметил, что этим принципом уже давно пользуются газовые трейдеры, покупающие газ летом, фактически затем хранящие его в подземных газовых хранилищах.

Ну и зимой продают по увеличенной цене. Например, летом можно было газ купить где-то за 300 долларов на европейском рынке, сейчас цена 600, то есть видим рост почти на 100%", - пояснил экономист.

Также Кущ напомнил, что в конце прошлого года "Нафтогаз" стал продавать газ на коммерческом рынке.

"Почему-то "Нафтогаз" активно в конце прошлого года пошел на коммерческий рынок, начал продавать природный газ предприятиям, частным предприятиям, то есть ушел в коммерцию, причем часто продавал этот газ по цене ниже импортного ресурса", – подытожил он.

Недавно временная следственная комиссия по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.