Надо оптимизировать прайс-кепы к условиям энергорынка ЕС, чтобы покрыть зимой дефицит электроэнергии – 'Центр Разумкова'

В Украине необходимо оптимизировать ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) до уровня как в Европейском Союзе, чтобы зимой покрывать дефициты в энергосистеме посредством импорта.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он пояснил, что сейчас необходимо провести работу по упрощению импорта электроэнергии из стран Европейского союза. "Ведь без импорта мы не сможем покрыть этот дефицит электроэнергии в зимний период", – подчеркнул эксперт.

В частности, в первую очередь, нужно, чтобы Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оптимизировала прайс-кепы, чтобы была коммерческая выгода поставлять электрическую энергию из стран ЕС в Украину.

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Омельченко подчеркнул, что благодаря этому получится обойтись без отключений света или они будут минимальными.

"В противном случае, плюс если прайс-кепы останутся на этом же уровне, как сейчас, то есть если НКРЭКУ не оптимизирует их в соответствии с условиями рынка ЕС, то тогда мы будем сидеть с серьезным дефицитом и серьезными графиками отключений", – подытожил эксперт.

Ранее глава государственной "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для сбалансирования работы энергосистемы во время отопительного сезона необходимо устранить регуляторные ограничения на цену электроэнергии.