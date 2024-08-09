На украинских АЗС изменили цены: сколько теперь стоит литр бензина

Бензин А-95 в Украине подорожал на 1 коп./л. Так, 9 августа АЗС продают его в среднем по 56,58 грн/л, тогда как днем ранее стоимость ресурса составляла 56,57 грн/л.

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Впрочем, именно 8 августа произошло самое заметное изменение цен за длительное время: они снизились сразу на 17 коп./л. Последний раз стоимость бензина менялась более чем на 10 коп. 17 июня – тогда был зафиксирован рост на 13 коп. А вот подобное удешевление произошло аж 3 мая, когда цены на ресурс снизилась на 24 коп.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 53,3-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Marshal, 53,3 грн/л. А также:

Авантаж 7 – 53,45 грн/л;

Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL, Фактор – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Украинские АЗС готовятся повышать цены

В то же время, в Нацбанке ожидают роста стоимости автомобильного топлива, причем уже в ближайшее время. Причина – повышение акцизов. Впрочем, отмечается, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится – с 25,5% год к году в июне, до 12% в декабре".

Регулятор объясняет, что краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

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