Минсоц нанес Украине ущерб почти на 23,7 млн грн: советнику министра объявлено подозрение

Бывший заместитель министра социальной политики Украины из-за своей служебной халатности мог нанести бюджету страны ущерб на более 23 млн грн, которые были предоставлены в виде кредита. Экс-чиновнику объявили подозрение – ему грозит до 5 лет заключения.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальной полиции. Информированный источник OBOZ.UA утверждает, что речь идет о нынешнем советнике главы Минсоца Николае Шамбире.

В чем обвиняют Шамбира

Детективы выяснили, что в 2017 году чиновник заключил договор с консорциумом по разработке и совершенствованию программного обеспечения для организации системы централизованного учета и управления всеми социальными выплатами в Украине. В результате должна была быть введена государственная система E-social, которая бы объединила информацию обо всех социальных выплатах, льготах и субсидиях.

Но в результате чиновник не обеспечил надлежащего контроля за выполнением работ со стороны подрядчиков. Поэтому срок действия договора истек, а предусмотренный объем задач так и остался невыполненным. Кроме того, сам проект и заключение договора были признаны нецелесообразными, и в 2021 году договор был расторгнут. Как подтвердил аудит

тендер был проведен с нарушениями;

предложение подрядчиков должны были быть отклонены;

государству нанесен ущерб на почти 23,7 млн грн.

Вследствие этого средства, предоставленные Всемирным банком в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", были потрачены впустую. Сейчас экс-заместителю министра сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет, а также штраф.

Коррупция в Минсоце: как украли 29 млн грн

Это уже не первая разоблаченная сделка в Минсоце. Ранее стало известно, что тендер на закупку программного обеспечения был проведен с коррупционными нарушениями, что стоило государству 29 млн грн.

Сделка была реализована в 2020-2021 годах владельцем группы компаний, а также должностными лицами Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда. Она состояла из нескольких этапов:

они остановили начатый в проект по информатизации Минсоца , на который на тот момент потратили более $950 тыс.;

, на который на тот момент потратили более $950 тыс.; провели тендер с условиями, которые отсекали других участников , кроме двух подконтрольных (для создания видимости конкуренции);

, кроме двух подконтрольных (для создания видимости конкуренции); Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале года стало известно, что экс-замминистра соцполитики мог провести безосновательную закупку на 24 млн грн. Схема была реализована в феврале-мае 2022 года, когда подозреваемый заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым расширил количество закупаемой компьютерной техники, а та оказалась ненужной министерству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!