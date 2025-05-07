Минразвития 'по-тихому' отдает в концессию порт Черноморска: рабочие под угрозой увольнения

Министерство развития громад и территорий начало подготовку концессии порта Черноморска, которую хочет реализовать уже в этом году. По неизвестным причинам презентация концессионного проекта состоялась за рубежом, а весь процесс происходил кулуарно, сообщает "Телеграф".

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Как отмечается, в марте Министерство объявило, что 24 апреля в Варшаве при поддержке ЕБРР и IFC, которые уже разработали ТЭО концессии, пройдет конференция для потенциальных инвесторов и профильных экспертов.

О конференции в Варшаве на сайте Министерства было одно упоминание, и больше о ней ведомство нигде не упоминало и не сообщало о ее ходе и результатах. Если бы несколько экспертов и блогеров не написали об этом событии, возможно, никто из чиновников о нем ничего не сообщил бы.

"Это довольно странно и вызывает вопросы само по себе. Государственное предприятие, которое для небольшого города Черноморск является едва ли не единственным "кормильцем", которое находится под арестом, и это на фоне регулярных вражеских атак, планируют передать в частные руки - то почему это не обсуждается с коллективом, с профсоюзами, с Администрацией морских портов, с громадами?", - говорится в публикации.

Издание из своих источников узнало, что происходило на "загадочном варшавском съезде".

Как стало известно, мощности, выставленные на концессию, будут сданы двумя тендерами: один для контейнерного терминала, другой - для паромного.

Также выяснилось, что будущий арендатор должен довести количество сотрудников до 1240. Сейчас же в порту остались работники, средняя зарплата которых составляет 10 000 грн (250 долларов) в месяц. Часть из них защищена от увольнения или сокращения по причине того, что служат в ВСУ. Все они, конечно, должны получить официальные контракты с новым концессионером, страховки, но в целом условия труда после сдачи порта в концессию должны стать "не хуже, чем были" - не лучшими, не средними по стране, не рыночными, а именно не хуже (то есть могут быть такими же).

"Другими словами, те, кто, например, вернутся из армии, получат те же 10 тысяч и прогнозируемо уволятся сами из-за ничтожной зарплаты. Кроме того, будущий концессионер получит право отправлять работников на пенсию досрочно", - отмечается в статье.

Издание делает вывод: такой подход к социальной составляющей концессии является прямым свидетельством, что Министерство фактически предоставляет концессионеру право избавиться от нынешних работников без каких-то существенных проблем.