'Метинвест' в первом квартале 2026 года заплатил в бюджет Украины 4,3 млрд грн налогов

Группа "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I квартале 2026 года уплатила 4,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Об этом говорится в официальном отчете компании.

Наибольшую долю отчислений составили плата за пользование недрами – 1,2 млрд грн, единый социальный взнос – 823 млн грн и налог на доходы физических лиц – 727 млн грн.

Также предприятия группы перечислили 351 млн грн налога на прибыль, 331 млн грн НДС, 328 млн грн платы за землю и 207 млн грн военного сбора. Объем экологического налога вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 190 млн грн.

"Сегодня налоги – это реальная помощь армии, медицине и людям. Мы и в дальнейшем будем работать, чтобы поддерживать страну", – говорит генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Как известно, по итогам 2025 года в бюджеты всех уровней "Метинвест" Рината Ахметова заплатил 18,7 млрд грн. Всего с начала полномасштабной войны, вместе с результатами I квартала 2026 года, объем налоговых отчислений группы достиг почти 78 млрд грн.