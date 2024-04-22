'Метинвест' в I квартале заплатил в бюджет 4,2 млрд грн налогов

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, Группа "Метинвест" Рината Ахметова в I квартале 2024 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,2 млрд грн.

Об этом говорится в отчете компании.

Среди крупнейших по объему отчислений – плата за пользование недрами, возросшая в 7,5 раза по сравнению с I кварталом 2023 года, до 1,3 млрд грн. Также Группа увеличила уплату налога на доходы физических лиц на 22% – до 791 млн грн. Кроме того, "Метинвест" перечислил в бюджет 870 млн грн единого социального взноса, что на 20% превышает показатели І квартала 2023 года.

"Несмотря на войну и множество неблагоприятных для бизнеса факторов, нам удалось добиться положительной динамики отчислений. Это результат работы нашей команды и перестройки компании в новые условия. Как крупнейший налогоплательщик в отрасли, мы отдаем себе отчет, что от нашей стабильной работы зависит экономика прифронтовых регионов и всей страны, а также способность поддерживать армию и украинцев. И будем делать все, чтобы и дальше преодолевать все испытания военного времени на пути к победе", – отметил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году Группа "Метинвест" уплатила в бюджет Украины 14,6 млрд грн налогов.