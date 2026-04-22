Металлурги обеспечили Украине 5,5% ВВП в 2025 году

Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины обеспечил 5,5% валового внутреннего продукта в 2025 году, несмотря на существенные потери из-за войны. Также он дал Украине $6,2 млрд, или 15,2% общего экспорта. Показатели в отрасли снижаются – прежде всего из-за действия европейской экологической пошлины СВАМ и отсутствия государственной политики.

Об этом говорится в исследовании GMK Center.

По сравнению с 2024 годом доля отрасли в ВВП сократилась с 7,2% – из-за отсутствия достаточной государственной поддержки отрасли, в отличие от ведущих экономик мира, которые применяют субсидии и торговые ограничения для защиты своих производителей.

Несмотря на сокращение, отрасль остается важной для экономики и экспорта. В 2025 году экспорт продукции ГМК составил $6,2 млрд, или 15,2% общего экспорта Украины. При этом усилилась ориентация на европейский рынок: доля ЕС в экспорте украинской стали выросла с 66% до 79%.

В исследовании отмечается, что украинские производители теряют позиции на традиционных рынках, в частности в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Турции. Это связано с конкуренцией со стороны Китая и России. На внутреннем рынке доля импорта в 2025 году достигла 40%.

По данным GMK Center, за последние четыре года производство стали в Украине сократилось на 65%, до 7 млн тонн в год против 21 млн тонн в 2021 году. Среди ключевых факторов – высокие затраты на энергию и влияние механизма CBAM, который снижает конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках.

Как известно, металлургия остается одним из ключевых доноров украинского бюджета: крупнейшие компании отрасли за 5 лет уплатили 190 млрд грн налогов. Падение в отрасли – это прямые потери валютной выручки и доходов бюджета.