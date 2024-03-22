'Киевстар' в 2023 году инвестировал более 6 млрд грн в развитие связи

Несмотря на ежедневные вызовы военного времени, национальный телеком оператор продолжает снабжать Украину связью и увеличивает инвестиции в цифровое будущее. В 2023 г. капитальные расходы Киевстара выросли на 6,8% до 6,364 млрд грн. Также компания уплатила налоги и сборы на общую сумму 10,8 млрд грн

Киевстар продолжает поддерживать страну, снабжая абонентов жизненно необходимыми услугами связи и интернета. Почти 100% телеком сети компании на подконтрольной территории работает в обычном режиме. В 2023 году команда Киевстар возобновила связь в 190 населенных пунктах, где проживает более 112 тысяч человек и построила 1000 новых базовых станций для сети 4G. Еще 4 тысячи базовых станций были модернизированы с целью увеличения скорости мобильного интернета. В настоящее время сеть 4G телеком оператора охватывает территорию, где проживает 95% населения Украины.

Развитие новых мобильных технологий и увеличение покрытия 4G сети повлияли на потребление услуг мобильного интернета. Так, в 4 кв 2023 года абоненты Киевстар использовали мобильного интернета на 9,6% больше чем в 4 кв 2022 года. Количество абонентов, пользующихся скоростным мобильным интернетом, выросло на 8,8% по сравнению с 4 кв. 2022 года, до 14,3 млн пользователей. Уже около 60% абонентов Киевстара получают услуги в сети 4G-связи.

Общее количество абонентов мобильной связи Киевстара в 4 кв. 2023 года снизилось по сравнению с 4. кв. 2022 года. Киевстар продолжает предоставлять абонентам услугу "Роуминг как дома", позволяющую оставаться на связи в 27 странах Европы, пользуясь "домашними" тарифными планами.

Компания в 2023 году увеличила капитальные инвестиции на 6,8% по сравнению с 2022 годом, до 6,364 млрд грн, что является самой большой суммой капитальных затрат за последние три года. Развитие цифрового будущего Украины постоянно в фокусе внимания компании, которая планирует выделить для этого в ближайшие три года более 600 млн. долл. США.

Общий доход компании в 4 кв 2023 года уменьшился на 3,3% до 7,9 млрд грн по сравнению с 4 кв 2022 из-за ряда негативных факторов, в том числе беспрецедентную кибератаку на сеть Киевстар в декабре 2023 года. Компания в благодарность абонентам за поддержку отменила для всех пользователей мобильной и фиксированной связи одну плату за тариф.

Киевстар продолжает поддерживать важные социальные проекты, как обеспечение защитным снаряжением инженерно-саперных групп ВСУ, закупка медицинского оборудования для лечения людей с тяжелыми ожогами, подключение к интернету укрытий и т.д. Компания является добросовестным налогоплательщиком в бюджет Украины, и в 2023 году уплатила налоги и сборы на сумму более 10,8 млрд грн.

Показатели деятельности Киевстар в 4 кв 202 3 и за весь год по сравнению с аналогичным периодом 202 2 года