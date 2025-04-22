Карьерные возможности для начинающих: 'Киевстар' запустил набор на программу 'БезВагань'

Киевстар объявляет набор участников к новому сезону программы, открывающей карьерные возможности — "БезВагань". Это программа профессионального развития специалистов с минимальным опытом работы, которая проходит уже третий год. Ее участниками могут стать люди всех возрастов, которые обладают базовыми практическими навыками и хотят развиваться по выбранной специальности.

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Прием заявок осуществляется до 25.05.2025г. по ссылке.

Всего компания набирает 35 специалистов начального уровня в следующие подразделения: техническая функция, юридическая функция, B2B, B2C, финансы, BigData и Cloud решения, аудит, кибербезопасность, HR.

Мы приглашаем к участию в отборе таких кандидатов:

Специалистов с высоким потенциалом и основательной теоретической подготовкой

Профессионалов, возвращающихся к работе после карьерной паузы

Специалистов, стремящихся сменить профессиональную сферу

Ветеранов, которые готовы учиться и изменять карьерный вектор

Жен / родственников военнослужащих

Специалистов, объединяющих профессиональное развитие с отцовством

Выпускников высших учебных заведений или студентов

Продолжительность программы – год. Участники, которые продемонстрируют высокие результаты, при наличии открытых вакансий могут получить предложение о постоянном трудоустройстве в компании.

"БезВагань" — проект по профессиональному развитию. Работодатель будет обучать новичков и вовлекать в корпоративные активности. Работу начинающих специалистов первые несколько месяцев будут сопровождать опытные менторы, которые помогут адаптироваться в коллективе и получить необходимые знания и навыки. Участники программы официально оформляются в штат по срочному годовому договору, получат зарплату и будут иметь социальный пакет на общих условиях.

"Мы верим, что карьерные возможности должны быть доступны каждому, независимо от возраста, предыдущего опыта или жизненных обстоятельств, — комментирует Оксана Олейник, CHRO Киевстар. — Программа "БезВагань" — это наша инвестиция в развитие талантов и формирование инклюзивной рабочей среды, где каждый имеет шанс реализовать свой потенциал. Мы не просто открываем двери, мы сопровождаем кандидатов в их профессиональном становлении через менторство, обучение и корпоративную культуру поддержки. Именно так рождаются лояльные, привлеченные команды, двигающие компанию вперед".

Программы ответственного работодателя в Киевстаре строятся по принципу "win-win". Компания получает следующие преимущества: мотивированных сотрудников со свежими взглядами и подходами, развитие культуры менторства и коучинга, развитие культуры приема в коллектив специалистов без опыта работы. Для кандидатов это возможность найти работу в условиях дефицита вакансий начального уровня, начать карьеру или изменить профессию и получить практический опыт работы у одного из лучших работодателей на украинском рынке труда.