Как польские банкиры контролируют украинцев: не запрещают покупать криптовалюту и осуществляют менее строгий финмониторинг

За почти три года после начала полномасштабного вторжения численность украинских вкладчиков в крупнейшем банке Польши PKO увеличилась в 2,5 раза, нашим людям не запрещали покупать криптовалюту и применяли выше украинской планки по финансовому мониторингу – 652 тыс. грн в пересчете на гривну.

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Об этом в ответе на запрос интернет-издания OBOZ.UA сообщила пресс-служба PKO Bank Polski. На фоне усиления в Украине требований финансового мониторинга и ограничений для украинских граждан и после оправданий, в том числе подготовкой к вхождению нашего государства в Евросоюз, редакция попыталась сравнить хотя бы некоторые правила стран ЕС с украинскими.

О том, где применяются более жесткие нормы и какие правила следует знать, читайте в материале OBOZ.UA.

Украина VS Польша: где банкиры жестче

Согласно действующему законодательству все финансовые учреждения Украины в обязательном порядке должны отчитываться в Госфинмониторинг о любых операциях своих клиентов-физлиц на сумму от 400 тыс. грн. грн (даже не подозрительные). Это €9,2 тыс. в пересчете на текущий средний официальный курс евро.

В то же время в Польше действует менее строгое требование: к местной финансовой разведке, называемой Generalny Inspektor Informacji Finansowej или GIIF (Генеральный инспектор финансовой информации) приводятся данные о клиентских операциях, которые на 63% больше, чем в Украине, то есть от €15 тыс.

"PKO Bank Polski применяет положения Закона о борьбе с отмыванием средств при установлении деловых отношений и в течение всего срока их действия в соответствии с идентифицированным риском клиента. Банк отслеживает все транзакции вне зависимости от их суммы, независимо от правил STIR и отчитывается в GIIF о транзакциях свыше 15 000 евро. Наш банк проверяет личность клиента независимо от его гражданства или места жительства", – уточнили OBOZ.UA в PKO Bank Polski.

В отличие от Украины, где операции с криптовалютами официально не разрешены и являются основанием для принудительного закрытия банковского счета (даже при предоставлении данных о происхождении средств), в Польше это не запрещено. Поэтому украинцы могут их проводить, после того как доказали банку законность происхождения средств. Эта законность, по сути, является единственным правилом для наших и европейских финучреждений — у людей спрашивают справки о доходах и проверяют их деньги.

"Транзакции, связанные с криптовалютой, не запрещены в Польше. Как правило, банк допускает клиентов, совершающих операции на рынке криптовалют, но важно, чтобы клиент обосновал и доказал, что деньги, которыми они владеют, происходят из законного источника", — подтвердил PKO Bank Polski.

В прошлом году в украинские банки поступало очень много жалоб граждан по поводу блокировок и принудительного закрытия счетов именно из-за криптоопераций. Их было так много, что впоследствии запрет на крипту начали ретранслировать на сайтах, как, в частности, это сделал наш крупнейший государственный Приватбанк, в котором есть счета более 24 млн грн украинских вкладчиков-физлиц.

"Операции с криптовалютой временно запрещены", – четко указано на официальном сайте "Привата". Сначала в контакт-центрах этого финучреждения запрет связывали с тем, что работа с криптоактивами полностью не выписана в действующем законодательстве, но впоследствии на сайте Приватбанка появилось толкование со ссылкой на высокий финансовый риск крипты, который неуместен во время военного положения.

За что блокируют счета

В PKO Bank Polski заверили, что чаще всего блокируют клиентские счета при условии "непредоставления надлежащих пояснений или документов, необходимых для мер финансовой безопасности". Но возобновляется обслуживание человека после урегулирования этого момента.

В то же время в польских банках еще внедрялись практики по взиманию с людей огромных комиссий — до 30% суммы — уже имеющейся в Украине после принудительного закрытия физлицу счета и расторжению деловых отношений с клиентом, о чем писал OBOZ.UA.

"Все комиссии взимаются согласно тарифу комиссий в зависимости от продукта, которым владеет клиент. Насколько нам известно, в Польше не существует практики взимания платы с клиентов за разблокировку учетных записей, заблокированных по причинам AML (Anti Money Laundering — меры противодействия отмыванию средств. — Ред.)", — подчеркнули специалисты PKO Bank Polski.

Сейчас там рассказали о проблеме со всплеском банковского мошенничества, о которой предупреждают и украинские финансисты. Преступники выдают себя за работников банков и выманивают у людей деньги.

Еще в PKO Bank Polski объяснили, что положения о борьбе с отмыванием денег действуют в Польше с 2000 года, страна имплементирует правила как член Европейского Союза и адаптирует свою нормативную базу в соответствии с директивами.

Как известно, Украина начала внедрять передовые мировые практики финмониторинга почти на 20 лет позже. Возвратным моментом стало принятие закона №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", чьи требования продвигались неторопливо и более или менее активно их начали вводить перед большой войной. Хронология такова:

Закон № 361-IX принят Верховной Радой 6 декабря 2019 года и подписан президентом 27 декабря 2019 года.

Утверждено постановление Национального банка №65 (подзаконный акт) 19 мая 2020 года.

Достаточно широкое применение новых практик финансового мониторинга началось в конце 2020 года и с начала 2021 года.

Ощутимое усиление требований к финмониторингу к физлицам с блокированием и принудительным закрытием счетов началось со второй половины 2023 года.

На текущий момент приток клиентов с украинскими паспортами в польские банки несколько замедлился по сравнению с началом большой войны, и на прошлый год в PKO Bank Polski отмечали увеличение их общей численности с 200 тыс. чел. до 500 чел, то есть в 2,5 раза.

Как и все польские банки, мы также наблюдаем увеличение количества украинских клиентов, которые открывают счета в нашем банке сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Интерес достиг пика в первой половине 2022 года и со временем постепенно падает. Клиенты могут свободно открывать и закрывать свои счета при необходимости, поэтому количество клиентов ежедневно меняется. По состоянию на 2024 год у нас было около 500 тысяч украинских клиентов (рост на 300 тысяч по сравнению с 2021 годом)", – говорится в ответе пресс-службы PKO Bank Polski.

Среди наиболее популярных услуг у наших людей там выделили:

Чековые счета Konto bez Granic (счет без границ) и Konto za Zero (счет за ноль) вместе с дебетовой картой.

Мобильное приложение (IKO) доступно на украинском языке.

Платежный сервис для платежей в Польше – BLIK (доступно через приложение IKO на русском языке).

Иностранные денежные переводы, поскольку люди пересылают средства в Украину и из Украины между польскими и украинскими счетами.

Наказание в банки за нарушение правил финмониторинга в Польше больше украинских. Максимальный штраф там достигает 21 659 000 злотых – это около €5 млн, а в Украине – 135,15 млн грн, то есть чуть больше €3 млн. Но по этому "потолку" у нас наказывают чаще: два раза против одного поляков, где более щадящее отношение.

"Самый высокий штраф был наложен на один из польских банков. В последние годы GIIF все чаще пользуется этим полномочием, но штрафы, наложенные на меньшие субъекты, иногда достигают всего нескольких тысяч злотых. Штрафы налагаются в соответствии с нарушениями, а также размером и масштабом деятельности учреждения", — пояснили в PKO Bank Polski.

PKO Bank Polski – крупнейший универсальный банк в Польше, контролируемый государственным казначейством, которому принадлежит 29,43% акций. Остальные акции находятся в портфеле индивидуальных и институциональных инвесторов: в частности, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (до этого – ING OFE) – 5,17%, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny – 6,72% и т.д. Активы польского банка оцениваются в €118 млрд.

Для сравнения: согласно данным НБУ, на 1 декабря 2024 года общие активы всех действующих на тот момент 62 банков Украины составляли 3,6 трлн. грн, или €82,4 млрд.