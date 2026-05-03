Изменение прайс-кэпов позволяет рынку готовиться к летнему дефициту, – Орлова

Изменение прайс-кэпов стало критически необходимым шагом для обеспечения импорта электроэнергии и стабильной работы генерации в условиях ожидаемого летнего дефицита. Такое решение позволяет рынку гибко реагировать на изменение баланса спроса и предложения, отметила аналитик ExPro Дарья Орлова.

"Это было важно для того, чтобы украинский энергетический рынок мог оперативно реагировать на потребности в импортном ресурсе электроэнергии", – пояснила она.

По ее словам, предыдущее возвращение к сниженным прайс-кэпам уже продемонстрировало прямое влияние на рынок – в частности из-за ограничения генерации и роста рисков дефицита.

"Была история, когда мы вернулись к старым прайс-кепам, вернулось даже отключение", – подчеркнула Орлова.

Она подчеркнула, что без экономически обоснованного уровня прайс-кэпов часть генерации не может работать, а импорт становится невыгодным, что усиливает риски отключений в пиковые периоды.

Недавно глава НКРЭКУ Юрий Власенко в Верховной Раде заявил, что пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии является необходимым шагом для поддержания работы генерации в периоды дефицита.