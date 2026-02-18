Изменение прайс-кепов позволило увеличить импорт и помогло балансировать систему, – Сухецкий

Повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии дало системный эффект в части привлечения импорта и более сбалансированной работы генерации.

Об этом заявил и.о. генерального директора "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий.

По его словам, выравнивание ценовых ограничений создало возможность для активного импорта в часы дефицита.

"Когда сравнялись прайс-кэпы, это помогло привлекать импорт, а мы, соответственно, получили более взвешенный график работы, потому что имеем часы, когда заходит европейская э/э, и добавляем свою долю в энергосистему", – отметил он.

Сухецкий подчеркнул, что увеличение импорта позволило более равномерно распределять нагрузку между внутренней генерацией и внешними поставками, особенно в пиковые часы.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что повышение предельных цен на спотовом рынке электроэнергии позволило привлечь дополнительно около 1 ГВт импортной мощности и направить высвободившийся ресурс на нужды населения.