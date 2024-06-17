Из порта 'Южный' хотят забрать деньги для неработающего аэропорта 'Борисполь', – Гончаренко

Четверть миллиарда гривен хотят перенаправить из порта Южный, который обеспечивает украинский экспорт, в аэропорт Борисполь.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Когда на прошлой неделе я "навел прожектор" на очередных чиновников-освоителей, которые хотели украсть четверть миллиарда из порта Южный и проесть их в Борисполе, в Кабмине подгорело. Но, к сожалению, схему пока не свернули полностью", – написал он.

По его словам, такое решение будет иметь разрушительное влияние для экономики: "Работа наших портов – это львиная доля поступлений в бюджет налогов, львиная доля поступления валюты в страну, и это сотни тысяч рабочих мест, которые исчезнут в случае остановки хотя бы одного из крупных портов".

Напомним, с 2023 года украинские порты обеспечивают основные потоки экспорта из страны благодаря победе Сил обороны над российским флотом в северо-западной акватории Черного моря.