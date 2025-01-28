'Интерпайп' в 2024 году уплатил 5,5 млрд грн налогов и сборов

В течение 2024 года украинская промышленная компания Интерпайп Виктора Пинчука перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 5 млрд 501 млн грн. По сравнению с 2023 годом объем налоговых отчислений увеличился на 27%.

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Отчисления в государственный бюджет составили 4 млрд 171 млн грн (+25%), в местные бюджеты – 683 млн грн (+40%). Еще 647 млн грн (+32%) компания перечислила как ЕСВ.

Интерпайп обновляет рекорд по уплате налогов и сборов уже второй год подряд.

"Несмотря на боевые действия на востоке Украины, мы продолжаем производить и экспортировать продукцию с большой добавленной стоимостью. Именно это является залогом того, что тысячи украинцев в прифронтовом регионе обеспечены рабочими местами, страна получает валютную выручку", — отметил Сергей Кузьменко, директор по экономике и финансов Интерпайп.

Напомним, что Интерпайп – это украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в более чем 50 стран мира. Общая численность сотрудников Интерпайпа составляет около 9,5 тыс. Численность работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 950 человек.