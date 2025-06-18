'Интерпайп' разработал цифровую платформу, где клиенты могут отслеживать заказы онлайн

Украинская промышленная компания "Интерпайп" запустила цифровую платформу, которая позволяет клиентам в реальном времени отслеживать производство и доставку своей продукции. Об этом говорится в материале Forbes.

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В частности, благодаря личному кабинету, пользователи могут видеть не только остатки продукции на складах, но и контролируемо планировать поставки, просматривать документы онлайн и следить за статусом заказа.

"Это ключевой инструмент для европейского рынка, - объясняет Иван Мазанка, директор по продажам труб в Европе, - За последние несколько лет мы стали крупнейшим импортером бесшовных линейных горячекатаных труб на рынок ЕС и сейчас имеем 270 активных заказчиков. Каждому из них крайне важно знать точное время прибытия машины, чтобы заранее забронировать место на складе".

Отслеживать маршрут груза с завода до склада клиента "Интерпайпа" позволяет система GPS-трекинга.

"Даже находясь за сотни километров от завода, клиент получает полный контроль над своей логистикой. Просто сидя у компьютера он видит, когда автомобиль или корабль с его продукцией прибудет на склад - мы можем прогнозировать время доставки с точностью до часов", - отметил Александр Новиков, менеджер проекта.

Онлайн-платформа также позволяет следить за производством в режиме реального времени.

"Заказать трубы или колеса значительно труднее, чем просто купить что-то в интернет-магазине. Однако мы сделали этот процесс легким и прозрачным для клиента, - рассказал Сергей Саевич, IT-директор "Интерпайп".

Уже создано более 165 клиентских аккаунтов, но в следующем году на такой формат общения планируют перевести абсолютно всех партнеров.