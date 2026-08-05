"Готовим предложения для правительства": Порошенко заявил о необходимости государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от атак РФ

В Украине необходимо ввести государственную поддержку для крупного бизнеса, пострадавшего в результате российских атак. Власти должны нести ответственность за свои обязательства в условиях войны.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, выразив поддержку украинским предприятиям, которые в очередной раз пострадали от российских ракетных ударов.

"Власти должны отвечать за свои обязательства во время войны. Где частная ПВО? Где партнерская и наша эффективная антибаллистика? Где страхование военных рисков для бизнеса, в том числе через перестрахование у партнеров? Требуем моратория на проверки пострадавшего бизнеса без сохранения сроков исковой давности. Где механизмы компенсации убытков для бизнеса из замороженных российских активов? Готовим необходимые предложения для правительства", – отметил Порошенко.

Он отметил, что самая большая ценность – это люди, которых мы теряем каждый день.

"И виноват в этом Путин", – отметил политик.

В обращении Порошенко упомянул друзей и партнеров из "Rozetka", "Новая почта", "Эпицентр", "Фоззи", "Сильпо", NOVUS, "а также десятков, а то и сотен украинских предприятий, которые пострадали и несут ежедневные потери из-за атак обезумевшего российского режима и равнодушия властей".

"Я знаю, о чём говорю. Потому что мои предприятия также подверглись десяткам ракетных ударов, в том числе баллистическими ракетами. И самое страшное, что из-за этого гибнут наши работники", — написал Порошенко.