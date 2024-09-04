Госликслужба против аптечных онлайн-сервисов: от запрета бронировать лекарства в интернете никто не отказался

Обсуждение изменений в лицензионные условия продажи лекарств с пунктом, который делал невозможным работу онланй-сервисов по бронированию лекарств фактически прекратилось. По данным представителя аптечного прайс-агрегатора Тabletki.ua Александра Муравщика, после более чем полудесятка встреч с чиновниками и аптечными организациями, они до сих пор ждут финальной версии документа. При этом в комментарии изданию LB.ua глава Госликслужбы обвинил прайс-агрегаторы в работе вне правового поля и невозможности контролировать со стороны государства, какие именно препараты можно забронировать.

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"Мы удивлены риторикой руководителя Госликслужбы, считая, что процесс согласования обновленных изменений в лицензионные условия вышел на финишную прямую. Еще в июле мы подали в ДЛС совместное с АПАУ (ред. - крупнейшая профессиональная ассоциация, объединяющая аптеки Украины) предложение по формулированию изменений, которое учло как пожелания аптек, так и наше видение", - подчеркнул соучредитель сервиса Тabletki.ua Александр Муравщик в комментарии 24 канала.

Скандал вокруг возможного запрета сервисов по онлайн-бронированию лекарств возник весной этого года. В апреле появился проект постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)". Документ фактически исключал использование субъектами хозяйствования, имеющих лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услугами прайс-агрегаторов.

После встреч с представителями Министерства здравоохранения, Госликслужбы, аптечных сетей и онлайн-сервисов решили продлить обсуждение документа. Первая такая встреча состоялась 21 мая, после возмущения потребителей в соцсетях и скорого подписания петиции.

"17 июля 2024 г., состоялось последнее по этой теме совместное совещание между Минздравом, ДЛС, прайс-агрегаторов и аптек. Таких совещаний с мая 2024 г. было более 5. Чиновники выразили свою поддержку предложенным нами изменениям и поручили Госликслужбе закончить подготовку документа. При этом Tabletki.ua согласовали общие изменения с представителями аптек – АПАУ, крупнейшей профессиональной ассоциацией аптечного бизнеса. До сих пор мы не видели финальную версию изменений, готовых ДЛС вынести на рассмотрение общественности и государственных органов. Следовательно, мы не можем сделать никаких заявлений относительно позиции ДЛС по этому вопросу", – детализировали ход обсуждения представители Тabletki.ua.

Отметим, что услугами аптечных прайс-агрегаторов пользуются треть покупателей, при этом скидки на лекарства на таких площадках достигают 30%.