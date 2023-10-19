Глобальный договор ООН отметил ДТЭК за строительство Тилигульской ВЭС во время войны

Глобальный договор ООН в Украине наградил компанию ДТЭК ВИЭ за реализацию первой очереди проекта ДТЭК Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает компания с ссылкой на Глобальный договор ООН в Украине.

"Тилигульская ветроэлектростанция – это уникальный проект, первый в мире ветропарк, построенный в условиях полномасштабной войны. Вся наша команда сейчас работает над привлечением инвестиций и подготовку к реализации нашей мечты – строительство второй очереди Тилигульской ВЭС мощностью 384 МВт. Спасибо за высокое признание результатов труда команды ДТЭК ВИЭ", - прокомментировал руководитель департамента по капитальному строительству ДТЭК ВИЭ Артем Смирнов.

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Отмечается, что ДТЭК ВИЭ стала одним из победителей конкурса "Партнерство ради устойчивого развития-2023" в категории "Планета". Награды получают лучшие проекты, реализованные для достижения целей устойчивого развития и в партнерстве бизнеса, государственного и общественного секторов. В этом году среди участников конкурса кроме Украины было еще более 10 европейских стран. Напомним, ДТЭК во время войны построил и запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт в Николаевской области.