Глава "Укрэнерго" о возможности новых атак по энергетике: "Еще рано расслабляться, риски сохраняются"
С первого дня полномасштабного вторжения Россия пытается разрушить украинскую энергетическую систему, из-за чего риски новых обстрелов сохраняются.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Они пытаются уничтожить энергосистему практически с первых дней вторжения. У них просто менялась тактика, у них менялся инструментарий, как они пытались это сделать. Но украинская энергосистема уже очень давно, к сожалению, находится под обстрелами, под массированными прицельными обстрелами", – сказал он.
Кудрицкий напомнил, что до 22 марта была целая серия атак дронами Камикадзе на Днепропетровщину. Это было именно по энергетическим объектам атаки.
Это просто свидетельствует о том, что мы не имеем права, пока мы не победим, расслабляться и считать, что опасность прошла. Риски сохраняются, к ним просто нужно быть готовыми", – подчеркнул глава "Укрэнерго".
Он добавил, что риски обстрелов постоянно сохраняются, и к ним просто нужно быть готовыми и восстанавливать все, что повредят оккупанты.
Ранее Кудрицкий заявлял, что в результате последних атак по энергетической системе наибольшие разрушения получили тепловая гидрогенерация.