Глава 'Укрэнерго' о возможности новых атак по энергетике: 'Еще рано расслабляться, риски сохраняются'

С первого дня полномасштабного вторжения Россия пытается разрушить украинскую энергетическую систему, из-за чего риски новых обстрелов сохраняются.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Они пытаются уничтожить энергосистему практически с первых дней вторжения. У них просто менялась тактика, у них менялся инструментарий, как они пытались это сделать. Но украинская энергосистема уже очень давно, к сожалению, находится под обстрелами, под массированными прицельными обстрелами", – сказал он.

Кудрицкий напомнил, что до 22 марта была целая серия атак дронами Камикадзе на Днепропетровщину. Это было именно по энергетическим объектам атаки.

Это просто свидетельствует о том, что мы не имеем права, пока мы не победим, расслабляться и считать, что опасность прошла. Риски сохраняются, к ним просто нужно быть готовыми", – подчеркнул глава "Укрэнерго".

Он добавил, что риски обстрелов постоянно сохраняются, и к ним просто нужно быть готовыми и восстанавливать все, что повредят оккупанты.

Ранее Кудрицкий заявлял, что в результате последних атак по энергетической системе наибольшие разрушения получили тепловая гидрогенерация.