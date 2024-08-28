Глава 'Укрэнерго' Кудрицкий не справляется с обязанностями, - Тука

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий регулярно уверяет общественность в достижениях по обеспечению защиты энергообъектов и готовности энергосистемы к зиме, а после каждого мощного удара следуют аварийные отключения и призывы к украинцам экономить электроэнергию.

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Об этом заявил бывший глава Луганской ОВА Георгий Тука на сайте Glavcom, комментируя аварийные отключения электроэнергии в стране, последовавшие после массированного воздушного удара россиян в понедельник, 26 августа.

"Смотрю на аварийные отключения света и возникает вопрос – а почему господин Кудрицкий уже не пиарится на бетонных укрытиях энергообъектов? Как он это делал еще неделю назад, сливая СМИ "секретные фото" бетонных "будок" и "черепах", спасших подстанции и станции. И рассказывая, что "энергосистема готова к зиме", - пишет Тука.

Он напомнил, что Укрэнерго получило 1,5 млрд. от международных партнеров, четверть из которых пошла на бетонную защиту объектов энергетической инфраструктуры. Однако отчеты о том, как тратились эти деньги, отсутствуют в публичном доступе.

"Где деньги, господин Кудрицкий? Отчетов, подозреваю, мы не увидим еще долго, и точно – не в каденции Кудрицкого. Ибо уверен, что после их публикации у главы НЭК будет одна дорога – нет, не в храм, к прокурору".

По словам Туки, каждый раз накануне мощных ударов происходят объяснения от руководства "Укрэнерго" по одному и тому же сценарию.

"Сначала попаданий нет, то ли ПВО справляется, то ли россияне сосредотачиваются на других целях. И сразу начинается гопак победного пиара в исполнении "Укрэнерго". Мы защитили! Мы пришли зиму! 100% защиты! А потом – хлоп: пылает Трипольская ТЭС. Пылает Змиевская ТЭС. Пылают подстанции. Хлоп – и нет всей генерации "Центрэнерго". Извините, стабилизационные отключения. Извините, закупаем рекордный импорт. Извините, пользуйтесь приборами только днем", – отмечает Георгий Тука.

Экс-чиновник выразил удивление назначением Владимира Кудрицкого в Раду по восстановлению детской больницы "Охматдет", ведь он не медик, строитель или моральный авторитет.

Кроме того, он напомнил, что против руководства "Укрэнерго" ряд уголовных производств.

"Напомню, что есть по меньшей мере пять производств НАБУ, СБУ и ДБР, где расследуются действия подчиненных этой "совести" и самого главы НЭК. В частности, дело о хищении денег на закупки бронежилетов. А также вывод свыше 0,7 млрд грн из госкомпании в сговоре с трейдером Коломойского и покупка элитной недвижимости в Киеве", - пишет Тука.

Он напомнил, что по делу, касающемуся закупки бронежилетов по втрое завышенной цене, был арестован экс-начальник Сергей Тоцкий, сын генерала Тоцкого, принимавший участие в подавлении протестов на Майдане.

"Так о какой защите энергобъектов здесь может идти речь? Карта этих энергообъектов уже давно на столе у россиян. И для меня тайна, почему Кудрицкий до сих пор в своем кресле, а не на допросах", - подытожил Георгий Тука.