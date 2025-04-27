Газовый рынок нуждается в открытой конкуренции для привлечения импорта – эксперт

Конкуренция на газовом рынке должна стать ключом к стабилизации цен и привлечению украинских трейдеров к импорту.

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Об этом заявил президент Ассоциации недропользователей Украины Роман Сторожев.

"Что касается дальнейшего импорта, то я бы выступал за то, чтобы коммерческий сегмент потребителей был менее сконцентрированным и доступным для трейдеров. Это способствовало бы выравниванию цен с импортным паритетом, потому что тогда происходила бы конкуренция ресурсов внутренних и импортированных", — отметил Сторожев.

По его мнению, сегодня "Нефтегаз" концентрирует на себе слишком много клиентов, чем фактически ограничивает конкуренцию.

"Я думаю, что если бы "Нафтогаз" высвободил часть потребителей, которых он сконцентрировал на себе, то это стимулировало бы других трейдеров брать этих потребителей на обеспечение", — пояснил эксперт.

Сторожев также подчеркнул, что такой подход не повредит государственной компании, а наоборот позволит ей сэкономить средства на закупке дорогостоящего импортного ресурса.

"А если при этом "Нафтогаз" одновременно будет выкупать излишки газа у добытчиков, как он это делал раньше, появится дефицит. Спрос и цена подрастет к импортному паритету, я думаю, очень быстро", — отметил он.

По словам президента Ассоциации недропользователей Украины, такой подход позволил бы перевести часть погрузки по импорту газа на украинских трейдеров.

"Это позволило бы перевести часть этой проблемы, хотя бы в части обеспечения текущих потребностей коммерческого сегмента, на украинских трейдеров, которые осуществляли бы такой импорт", — подытожил Сторожев.

Недавно первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко также заявил, что газовый рынок Украины должен функционировать на основе реальных рыночных механизмов с привлечением частных игроков.