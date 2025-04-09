Филиндаш о торговой войне Трампа: его цель – новая индустриализация

Главная цель Трампа – новая индустриализация США. Сейчас страна живет в долг.

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Об этом пишет политолог Евгений Филиндаш.

Эксперт подчеркивает, что в США давно сложился дефицит торгового баланса, который растёт с каждым годом.

"Штаты покупают на внешних рынках почти на триллион (!) долларов больше товаров, чем продают там. Дефицит федерального бюджета США достиг ещё более чудовищной цифры в 1,9 трлн долларов (6,2% от ВВП). Мировой лидер уже многие годы живёт, по сути, в долг. И опасно надутый финансовый пузырь рано или поздно лопнет. Трамп, понимая это, идя к власти, обещал к 2028 г. снизить дефицит вдвое – до 3% от ВВП", – акцентирует политолог.

Филиндаш считает, что американский президент сейчас пытается сократить дефицит федерального бюджета за счет других стран, а не за счет своих избирателей из числа рядовых американцев.

"Целью Трампа является новая индустриализация США, воссоздание на качественно новом технологическом уровне американской промышленности – того самого реального сектора экономики, который обеспечит американцам новые рабочие места и более высокий уровень жизни. Для этого, очевидно, понадобятся не год-два, а гораздо больше. В ближайшее время и для самих США, и для всего мира, можно ожидать скорее негативных последствий, которые уже начали проявляться – в виде падений фондовых рынков и т.д.", – акцентирует эксперт.

"Многие нынешние шаги Трампа – это как раз то, что он публично декларировал ещё до своего возвращения в Белый Дом. И сегодня он просто выполняет собственные предвыборные обещания, именно для этого за него и проголосовало большинство американцев", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных пошлин с другими странами.