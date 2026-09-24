Федерация металлургов призвала сохранить нулевую квоту до восстановления эффективной экспортной пошлины

Возобновить экспорт украинского металлолома можно только после того, как государство создаст эффективный механизм, обеспечивающий поступления в бюджет. Об этом заявили в Федерации металлургов Украины.

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Сегодня на экспорт лома черных металлов действует нулевая квота. При этом десятилетний период действия пошлины в размере 180 евро за тонну завершился, и с 16 сентября ее базовый уровень составляет 10 евро за тонну.

В ФМУ считают, что сначала необходимо урегулировать вопрос экспортной пошлины, и только после этого обсуждать отмену квоты.

"Позиция металлургов однозначна: открывать экспорт до урегулирования вопроса пошлины нельзя", – отмечают в Федерации.

Там напоминают, что предыдущая модель позволяла экспортировать значительные объемы лома в страны ЕС в преференциальном режиме. В результате, по оценке металлургов, бюджет получал ограниченный фискальный эффект.

Поэтому новая система должна предусматривать единый эффективный механизм для экспорта во всех направлениях.

По подсчетам отрасли, если тонна лома перерабатывается в Украине, это может обеспечить около 15 тыс. грн налогов и сборов и около $1,2 тыс. валютной выручки. При прямом экспорте речь идет примерно о $250–350 валютных поступлений на тонну и значительно меньших налоговых платежах.

В Федерации также предостерегают от оценки нынешнего низкого спроса на лом как постоянного явления. Металлургические предприятия сократили производство из-за российских атак, но после восстановления мощностей потребность в сырье будет расти.

Важность лома будет возрастать и из-за необходимости декарбонизации украинской металлургии и адаптации к CBAM.

"Мы не выступаем против экспорта. Речь идет лишь о последовательности решений: сначала государство должно законодательно восстановить эффективную экспортную пошлину, которая будет действовать для всех направлений, и только после этого можно пересматривать нулевую квоту", – говорят в ФМУ.

Представители отрасли сбора металлолома ранее призывали открыть экспорт в ЕС. До введения нулевой квоты значительные объемы лома поставлялись в Польшу, а затем могли направляться в Турцию. По приведенным данным, в Украине при этом оставалось около 104 грн налогов с тонны.