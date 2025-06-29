Жена директора столичного филиала ГП 'Леса Украины' Сахнюка приобрела две квартиры и BMW X5

Директор филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" Виктор Сахнюк смог за год положить на собственный счет в банке более четырех миллионов гривен. Если в прошлом году на его счету в "ПриватБанке" было всего 3,3 млн., то в этом году там уже 7,8 млн. грн.

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Об этом можно узнать из декларации чиновника. В свою очередь 368.media отмечает, что чиновник проживает с женой и двумя дочерьми, и "все зарегистрированы в селе Костюхновка Маневицкой общины Волынской области, хотя фактическое место жительства Виктора Сахнюка – город Луцк".

В декларации чиновника местом жительства указано луцкий Зверев.

Семья владеет двумя квартирами в Луцке общей площадью 92,4 м² каждая, приобретенными в феврале 2021 года по одинаковой стоимости – 1,66 млн грн. Обе квартиры, согласно декларации, принадлежат жене чиновника Ольге Сахнюк, а Виктор имеет право безвозмездного пользования одной из них.

Также Ольга владеет нежилым помещением в Луцке площадью 2,3 м² стоимостью 33 тыс. грн.

Чиновник является владельцем Toyota Camry 2020 года выпуска, приобретенного в мае 2023 года за 360 тыс. грн. Но его жена владеет BMW X5 2022 года выпуска, приобретенного в мае 2024 года за 1,2 млн грн.

В статье доходов указано, что за 2024 год Виктор Сахнюк получил 7,66 млн. грн. заработной платы от ГП "Леса Украины", и еще 1,5 млн. от филиала "Столичный лесной офис".

Может показаться, что чиновник за год совсем не тратил денег, потому что на его банковском счете в "ПриватБанке" находится 7,8 млн. грн. Но это не так, потому что согласно декларации Сахнюка в прошлом году на этом же счете было всего 3,3 млн. грн.

Столичный филиал ГП "Леса Украины" объединяет леса Киевщины и Житомирщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задержали руководителя Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Олега Ткача. Чиновника поймали на взятке в 5 тыс. долларов. Деньги, вероятно, были "вознаграждением" за согласование выделения охотничьих угодий, утверждает общественный активист и военнослужащий Александр Громов.

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований вручило подозрения должностным лицам госпредприятия "Леса Украины " по делу о закупке телефонов на почти 19 млн грн по завышенным ценам. Среди подозреваемых – исполнительный директор и двое директоров департаментов.

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