Погорел на взятке в $5000: в Украине задержали топ-чиновника из государственной лесной сферы

В Украине задержали руководителя Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Олега Ткача – его поймали на взятке в 5 тыс. долларов. Деньги, предположительно, были "вознаграждением" за согласование выделения охотничьих угодий.

Видео дня

Об этом сообщил общественный активист и военнослужащий, член ОО "Защита и Справедливость" Александр Громов. По его словам, в деле также фигурирует первый заместитель Ткача – Богдан Лозян.

Громов утверждает, что задержание произошло 6 февраля. И Ткач, и Лозян, как отмечает активист, сейчас ожидают определения меры пресечения.

"По данным источников, средства получены для согласования выделения охотничьих угодий. Нам сообщают, что этот вопрос был согласован с главой Гослесагентства Смалем (Виктор Смаль. – Ред.), разговор с которым относительно этих средств был якобы зафиксирован правоохранителями", – отметил Громов.

Он отмечает, что речь, вероятно, идет о теневой схеме по выделению охотничьих угодий. Ее организаторами называют именно Смаля и начальника охотничьего департамента ГП "Леса Украины" Ивана Шеремета.

"Николаевщина – первая, где удалось с поличным поймать руководителя регионального уровня. Думаю, это станет поводом для оценки деятельности и наших должностных лиц ГАЛРУ (Государственное агентство лесных ресурсов Украины. – Ред.) по всей Украине", – отметил активист.

В частности, по его словам, на Житомирщине так и не завершилось расследование о выделении 16 тысяч гектаров охотничьих угодий в Барановском филиале ГП "Леса Украины" для ООО "Форест-Полисся22". Эта компания, как утверждает Громов, связана с бывшим директором этого филиала Юрием Юрчуком и близким окружением экс-руководителя столичного офиса ГП Виктора Сахнюка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) вручило подозрения должностным лицам госпредприятия "Леса Украины" в деле о закупке телефонов на почти 19 млн грн по завышенным ценам. Среди подозреваемых – исполнительный директор и двое директоров департаментов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!