Зеленский анонсировал повышение пенсий: чего и когда ждать украинцам

С 1 марта 2025 года в Украине состоится масштабная индексация пенсий, ориентировочно на 10%, но точный размер повышения станет известен позже. Повышение получат все пенсионеры, кроме вышедших на пенсию в последние несколько лет, а максимальная надбавка может составить 1,5 тыс. грн.

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Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении. "Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что власти продолжают работать над эффективными механизмами поддержки граждан, несмотря на сложные экономические условия. По словам главы государства, правительство находит средства для помощи украинским семьям, в частности, через программы прямой поддержки:

программа "Поддержка" – более 13 млн заявок и выплачено почти 13 млрд грн;

– более 13 млн заявок и выплачено почти 13 млрд грн; программа "Национальный кэшбек" – более 5 млн участников.

Президент подчеркнул, что эти меры являются доказательством необходимости продления подобных инициатив. Ежегодная индексация пенсий предусматривает автоматический перерасчет выплат на основе увеличения средней заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Формула индексации включает:

50% уровня инфляции за прошлый год;

50% среднего роста зарплат за три года.

Таким образом, если уровень инфляции и средний рост зарплат окажутся выше ожиданий, пенсии могут возрасти больше, чем на прогнозируемые 10%. Однако бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) имеет дефицит, поэтому максимальное повышение выплат может быть ограничено.

Перерасчет пенсий состоится для всех категорий пенсионеров, чьи выплаты были назначены раньше, то есть для "старых" пенсий. К примеру, если расчетный размер пенсии составляет 10 тыс. грн, прибавка может составить около 1 тыс. грн. Однако существуют определенные ограничения:

"новые" пенсии, назначенные за последние несколько лет, индексации не будут подлежать;

максимальная сумма повышения ограничена 1,5 тыс. грн, минимальная – 100 грн, эта норма была установлена в 2024 году, но по 2025-му решение еще не принято.

По предварительным расчетам, в бюджете ПФУ на 2025 год предусмотрено применение коэффициента 1,10, то есть повышение пенсий на 10%. Однако эксперты предполагают, что рост может быть выше – на уровне 11-12%, поскольку темпы роста зарплат и инфляции остаются высокими. Окончательные цифры будут известны в канун 1 марта, когда Госстат подсчитает показатели инфляции и динамики зарплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в интернете начали распространять фейковую информацию о повышении пенсий на 50% с февраля 2025 года, призывая пенсионеров перейти по ссылке для "перерасчета выплат". Однако эта схема является мошеннической и направлена на выманивание персональных данных и банковской информации.

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