Повышение пенсий в 1,5 раза уже в феврале: в ПФУ обратились к украинцам

В интернете начали распространять фейковую информацию о повышении пенсий на 50% с февраля 2025 года, призывая пенсионеров перейти по ссылке для "перерасчета выплат". Однако эта схема является мошеннической и направлена на выманивание персональных данных и банковской информации.

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Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В социальных сетях, особенно в Telegram-каналах, распространяется ложная информация о якобы повышении пенсий с февраля 2025 года почти в полтора раза.

Злоумышленники уверяют, что для получения обновленных выплат необходимо перейти по специальной ссылке и узнать сумму перерасчета, согласно возрастной категории – 50-55, 55-65, 65-70 лет и старше. Однако ПФУ совместно с Департаментом киберполиции уже официально заявили, что эта информация является манипуляцией и используется мошенниками для сбора персональных данных и фишинговых атак.

Подобные схемы направлены на то, чтобы выманить у людей личную информацию, банковские реквизиты или заставить их совершить определенные действия, которые могут привести к потере средств. Мошенники действуют по хорошо известному сценарию. Сначала они создают в соцсетях или мессенджерах сообщения о важных изменениях в выплатах, затрагивающих большое количество граждан, в этом случае – пенсионеров.

В тексте отмечается, что все, кто получит это сообщение, должны срочно перейти по ссылке и предоставить свои данные, чтобы узнать, на сколько возрастет их пенсия. Если пользователь нажимает на ссылку, он попадает на поддельный сайт, требующий ввода персональной информации, в том числе номера паспорта, идентификационного кода или даже данных банковской карты.

В некоторых случаях человеку предлагают осуществить небольшой "верификационный платеж", после чего его средства могут быть списаны со счета или же на его имя могут оформить кредит. Некоторые мошеннические схемы работают по другому принципу – после ввода личных данных пользователя подписывают на платные услуги или от его имени распространяют вредоносные сообщения среди его контактов.

ПФУ отмечает, что любые изменения в выплатах производятся автоматически и не требуют никаких подтверждений или дополнительной регистрации со стороны пенсионеров. Информация о корректировке пенсий всегда публикуется исключительно на официальных ресурсах, таких как сайт Пенсионного фонда, Кабинета Министров Украины или в официальных правительственных сообщениях в проверенных средствах массовой информации.

Ни один государственный орган не посылает украинцам сообщения с просьбой перейти по ссылке или ввести личные данные через мессенджеры. Кроме того, распределение пенсионеров по возрастным категориям для корректировки выплат – это еще один нереалистичный элемент этой мошеннической схемы, ведь перерасчет пенсий осуществляется согласно утвержденным нормативам и не привязан к такому разделению.

Чтобы не стать жертвой фишинговых атак, украинцам следует соблюдать несколько важных правил. Во-первых, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, даже если они были отправлены знакомыми или опубликованы в ранее кажущихся надежными группах. Если есть сомнения в правдивости информации, ее следует проверить на официальных государственных ресурсах или в проверенных медиа.

Во-вторых, никогда не следует вводить личные данные, банковскую информацию или другие конфиденциальные сведения на сторонних сайтах, особенно если они не имеют официального подтверждения. Мошенники могут использовать даже незначительную информацию для дальнейших махинаций, поэтому следует быть особенно осторожными.

Также важно предупредить своих родственников, особенно пожилых людей, которые могут быть менее осведомлены в сфере кибербезопасности. Именно они чаще всего становятся жертвами подобных схем, ведь привыкли доверять выглядящей официальной информации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год, с января 2024-го по январь 2025-го, количество пенсионеров сократилось с 10 млн 516 тыс. до 10 млн 343 тыс. лиц. При этом до полномасштабной войны, в январе 2022-го, было 10 млн 841 тыс. пенсионеров.

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