Зарплаты военных с 1 марта: сколько будут платить

В Украине с 1 марта зарплаты военных не изменятся. Размер довольствия зависит от того, какие задачи выполняют военные. Кроме зарплаты и премии, военные могут получать дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, за выслугу лет или обретение научной степени. Поэтому выплаты у каждого военного чаще всего разнятся.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Детальнее объяснили в постановлении КМУ № 168.

Срочники в ВСУ получают минимально 6 тыс. грн.

Военные, осуществляющие боевые/специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ против Украины, получают 30 тыс. грн.

Военные на линии столкновения имеют зарплату в 50 тыс. грн.

Военные ВСУ в зоне активных боевых действий или для лечения/реабилитации получают 100 тыс. грн.

Инструкторы получают 15-30 тыс. грн.

Курсанты — 2350 грн.

Согласно Постановлению КМУ № 975, на дополнительную выплату для военных могут рассчитывать те, кто получил инвалидность в результате боевых действий. Во время прохождения службы военные с инвалидностью получают одноразовую выплату от 70 до 120 прожиточных минимумов — 187 880-322 080 грн.

Сколько будут платить военным за уничтожение техники?

На сайте Верховной Рады уже зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы". Выплату предлагают распределять между участвовавшими в выявлении, уничтожении или захвате определенного вида техники.

За уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тыс. грн;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше – 100 тыс. грн;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – 30 тыс. грн;

за ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО – 370 тыс. грн.

за уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ – до 150 тыс. грн;

За уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа и баллистических ракет – 100 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA писал: в Украине на рынке труда наблюдается тенденция, что все больше граждан хотят работать онлайн. При этом количество соискателей работы в прошлом месяце снизилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!