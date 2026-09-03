Зарплаты украинских педагогов будут рассчитываться по-новому: какие надбавки и доплаты предусмотрел Кабмин

Кабмин утвердил новые правила оплаты труда педагогов, предусмотрев надбавки до 40 % за почетные звания, до 25 % за знание языков, до 50 % за особые условия работы, а также ряд доплат за научные звания, ученые степени и дополнительные обязанности. С 1 сентября 2026 года для многих педагогов зарплаты повысятся на 20%, а с 1 января 2027 года вступят в силу новые почасовые ставки, привязанные к базовой величине 28 885 грн.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 1078. Документ касается педагогических работников учебных заведений, а также научно-педагогических и педагогических работников высших учебных заведений.

В частности, с 1 сентября для значительной части педагогических работников предусмотрено очередное повышение зарплат на 20%, а расчет должностных окладов переводится на новую систему коэффициентов.

Как теперь будут определяться должностные оклады педагогов

Одним из ключевых изменений является отход от старой системы Единой тарифной сетки. Вместо тарифных разрядов размер должностного оклада будет определяться с применением соответствующих коэффициентов к базовой величине.

Для расчетов используется сумма 28 885 грн — это средняя заработная плата в Украине за первый квартал 2026 года, которая стала базовой величиной для новой системы оплаты труда. Таким образом, конкретная зарплата педагога будет зависеть не только от самой базовой величины, но и от должности и коэффициента, предусмотренного правительственной схемой.

Отдельно Кабмин утвердил схему должностных окладов в коэффициентах для педагогических работников. Также определена отдельная схема для научно-педагогических и педагогических работников высших учебных заведений.

Руководителям высших учебных заведений, имеющих статус национальных, правительство предоставило право в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливать повышение должностных окладов педагогическим и научно-педагогическим работникам.

Максимальный размер такого повышения может составлять до 100% должностного оклада. Возможность установления такого повышения зависит от решения руководства учебного заведения и наличия средств в фонде оплаты труда.

За почетное звание можно получить до 40% надбавки

Постановление также более четко определяет надбавки, которые могут получать работники в зависимости от их профессиональных достижений и статуса. За почетные звания Украины, СССР или союзных республик СССР предусмотрено:

40 % должностного оклада — за звание "народный";

— за звание "народный"; 20 % должностного оклада — за звание "заслуженный".

Однако такая надбавка не начисляется автоматически только из-за наличия соответствующего звания. Деятельность работника по профилю должна совпадать с его почетным званием. Если человек имеет два или более почетных званий, надбавка устанавливается только по одному из них – тому, которое является более высоким.

Соответствие звания профилю работы определяет руководитель учреждения или организации. Отдельно регламентированы надбавки для работников, имеющих спортивные звания. Речь идет о следующих размерах:

20% — за звание "заслуженный тренер" или "заслуженный мастер спорта";

— за звание "заслуженный тренер" или "заслуженный мастер спорта"; 15% — за звание "мастер спорта международного класса";

— за звание "мастер спорта международного класса"; 10% — за звание "мастер спорта".

Как и в случае с почетными званиями, спортивное звание должно соответствовать профилю работы работника. Если таких званий несколько, надбавка устанавливается только за одно, более высокое звание.

Знание иностранных языков также будет влиять на зарплату

В новых правилах отдельно определены надбавки за знание и использование иностранных языков в работе. Размер надбавки зависит от количества и типа языков:

10 % должностного оклада — за знание и использование одного европейского языка;

— за знание и использование одного европейского языка; 15% — за один восточный, угро-финский или африканский язык;

— за один восточный, угро-финский или африканский язык; 25% — за знание и использование двух и более языков.

Важно, что речь идет именно об использовании иностранного языка в профессиональной деятельности, а не просто о факте его знания. Педагогическим и другим работникам, на которых распространяется постановление, могут устанавливаться надбавки в размере до 50% должностного оклада. В частности , речь идет о надбавках:

за высокие достижения в труде;

за выполнение особо важной работы на период её выполнения;

за сложность и напряженность в работе.

При этом такие выплаты не являются безусловными и могут быть уменьшены или отменены. Основаниями для этого могут стать несвоевременное выполнение заданий, ухудшение качества работы или нарушение трудовой дисциплины.

То есть максимальная надбавка в 50% не означает, что каждый педагог автоматически будет получать ещё половину оклада. Её размер будет зависеть от конкретных условий работы и решения работодателя в рамках предусмотренных правил и фонда оплаты труда.

Отдельные доплаты предусмотрены за научные звания и степени

Для научно-педагогических работников предусмотрены дополнительные выплаты за ученые звания и ученые степени. За ученое звание установлены следующие предельные размеры доплат:

до 33 % должностного оклада — за звание профессора;

— за звание профессора; до 25% – за звание доцента, старшего научного сотрудника или старшего исследователя.

За научную или образовательно-творческую степень предусмотрены:

до 25% – за степень доктора наук;

– за степень доктора наук; до 15% — за степень доктора философии или кандидата наук;

— за степень доктора философии или кандидата наук; до 15% – за степень доктора искусств.

Таким образом, для работников высшего образования наличие ученой степени или соответствующего ученого звания может напрямую влиять на размер выплат. Отдельно регламентирована оплата работы в ночное время.

За каждый час работы в период с 22:00 до 06:00 предусмотрена доплата в размере до 40% почасовой ставки или должностного оклада, если законодательством не установлен более высокий размер. Такая норма имеет значение прежде всего для работников учебных заведений и учреждений образования, работа которых предусматривает ночные дежурства или выполнение служебных обязанностей в ночное время.

За дополнительную работу до 50%

Еще один блок изменений касается работников, выполняющих дополнительные обязанности. Доплата в размере до 50% должностного оклада может устанавливаться за:

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

совмещение профессий или должностей;

расширение зоны обслуживания;

увеличение объема выполняемых работ.

Однако здесь также есть важное ограничение: такие доплаты не устанавливаются руководителям учреждений и организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений и их заместителям. Отдельным постановлением Кабмин определил новые ставки почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий.

Они будут применяться с 1 января 2027 года. До конца 2026 года при определении почасовой оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников за проведение учебных занятий будут применяться действующие ставки почасовой оплаты труда работников всех отраслей экономики.

А уже с 1 января 2027 года новые ставки будут рассчитываться в процентах от той же базовой величины — 28 885 грн. Параллельно с нормированием надбавок и доплат с 1 сентября 2026 года предусмотрено очередное повышение зарплат на 20% для педагогических работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко выросли зарплаты на производственных вакансиях, работникам некоторых профессий уже готовы платить до 50 тысяч гривен в месяц. Больше всего работодатели увеличили количество вакансий в Киевской, Закарпатской и Львовской областях, где сейчас особенно остро ощущается потребность в рабочей силе.

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