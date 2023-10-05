За сколько украинцам сейчас окупится установка ГБО на авто и выгодно ли это: ответ эксперта

В Украине владельцам авто с ГБО следует быть готовыми к тому, что у их автомобилей нет современных инженерных решений. Это повлияет на исправность авто и стоимость ремонта в будущем. Если говорить о выгоде, то заправка автомобиля пропан-бутановой смесью на 100 км городского пробега стоит вдвое дешевле бензина.

Впрочем, зарядка подобного по габаритам электромобиля на станциях с публичным доступом будет еще меньше. Итак, если изучить рынок подробнее, наиболее выгодным вариантом будет электрокар, объяснили OBOZREVATEL аналитики крупной онлайн-площадки по продаже автомобилей.

Также эксперты подсчитали, за сколько сейчас окупится установка ГБО на авто. "Здесь необходимо знать тип автомобиля, какое оборудование для него подходит. Также стоит учесть ежегодный пробег, цену за горючее, добавить стоимость самого оборудования и документов для оформления ГБО. Если брать средние данные по всем перечисленным показателям, то около года нужно для того, чтобы окупить инсталляцию ГБО и затем экономить", – объяснила руководитель развития продуктов подержанных авто AUTO.RIA Ирина Кобернюк.

Видео дня

В топ-10 наиболее часто продаваемых в Украине марок-моделей подержанных авто с ГБО входят:

Daewoo Lanos;

Chevrolet Aveo;

Skoda Octavia;

Volkswagen Passat;

Toyota Camry;

Chevrolet Lacetti;

Mitsubishi Lancer;

ВАЗ/Lada 21099;

Volkswagen Golf;

Daewoo Sens.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Болгария присоединилась к странам-членам Европейского Союза (ЕС), запретившим въезд автомобилей с российскими номерами. При этом она стала первым государством не Шенгенской зоны, поддержавшим эту рекомендацию Еврокомиссии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!