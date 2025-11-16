Возможность разбогатеть? Чего стоят монеты СССР

Зачастую монеты времен СССР являются ничем иным, как просто кусками металла. А потому, несмотря на расхожее мнение, что все старые копейки – ценные, они не принесут свои владельцам больших денег.

Дело в том, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, что дорого продать получится лишь копейки, отчеканенные из ценных материалов. В частности, из:

Серебра.

Золота.

Однако, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.

А вот обычные советские копейки, по его словам, нумизматы хоть и могут купить, но только за минимальную сумму. К примеру, 1 грн.

При этом он подчеркнул: монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил Ткач, вряд ли можно будет надеяться и на это.

"Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать смену дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, вероятнее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Или же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн.

