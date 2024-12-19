В Украине все пенсии пересчитают по новой формуле: озвучены детали масштабных изменений

В Украине в случае, если удастся принять разработанную Минсоцом пенсионную реформу, уже со следующего года кардинально изменят правила перерасчета пенсий. Вместо индексации на сумму от половины размера прошлогодней инфляции и половины среднего за три года рост зарплат пенсии каждый раз будут перечисляться по новой формуле.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, который в скором времени будет опубликован, это позволит значительно увеличить старые пенсии. Уже с июля, если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, пенсии будут индексироваться по новым правилам. И они должны сделать невозможным устаревание выплат.

Сейчас в Украине для всех (кроме "специальных пенсионеров" типа прокуроров, судей, силовиков) пенсию считают по формуле: стаж в годах умножают на 1%, на среднюю зарплату по стране за три последних года и на соотношение собственной зарплаты к средней. К примеру, если у вас есть 35 лет стажа и всю жизнь вы получали среднюю зарплату, на пенсии вы сможете получить 35% от средней зарплаты за три последних года (это 4745 грн).

Главная проблема состоит в том, что средняя зарплата за три последних года через 10 лет будет в разы выше. Ежегодная индексация не позволяет полностью компенсировать такое "устаревание". "По этой причине сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а более 90% суммы – из надбавок и доплат, установленных в разные периоды", – говорится в пояснительной записке к проекта реформы.

В пределах индексации пенсии, которые однажды сочли по формуле, повышали на определенный коэффициент. И этот коэффициент не позволял избегать "устаревания" выплат. Если реформа будет принята, начиная с 2025-го и все последующие годы вместо повышения на определенный процент пенсии будут перечисляться с актуальными показателями зарплаты. Это должно значительно увеличить выплаты.

Новая формула будет выглядеть так:

пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия;

базовая пенсия = 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас 6160 грн.). Это 1848 грн.;

страховая пенсия = количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за прошлый год / 4200. С 35 годами стажа и средней зарплатой это 4292 грн.

Следовательно, по старой формуле со средней зарплатой и 35 годами стажа можно было получить пенсию в размере 4745 грн, а по новой формуле – 6140 грн ( 4292 + 1848). Но таких пенсий ждать не стоит.

Дело в том, что средств для такого повышения нет. Поэтому в проекте закона прописали: "в период по 28 февраля 2030 г. применяется корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, который применяется при определении стоимости одного балла с даты вступления в силу этого закона и ежегодно с 1 марта". То есть пока пенсии будут ниже, ежегодно правительство должно считать, на какую пенсию хватит средств и, исходя из этого, устанавливать коэффициент. По подсчетам OBOZ.UA, в ближайшие годы установленный коэффициент должен фактически "приравнять" старую и новую формулы.

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