В Украине установили выплату семьям защитников на случай гибели: озвучена сумма

Сегодня, 21 марта, Верховная Рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Речь идет о сумме в 15 млн грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram. По его данным, проект№10 313 в целом поддержали 296 депутатов.

Как отметил Железняк, комитет значительно доработал законопроект до второго чтения. В частности, установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн. грн. семье защитника в случае его гибели.

Также поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию. В то же время, во втором чтении изъяты все нормы о запрете военным распространять определенную информацию в медиа и интернете.

Напомним, после начала войны Кабинет Министров принял решение о выплате единовременного пособия в 15 млн грн за смерть военных их семьям. В феврале Минобороны предложило внести изменения в порядок. Проектом предлагается установить, что помощь 15 млн гривен выплачивается "в соответствии с размером доли, определенной в таком распоряжении в процентах".

Как сообщалось ранее, некоторые украинские семьи могут получить по 10 800 грн на каждого члена семьи. Деньги выплачивают по 3600 грн в течение 3 месяцев. Однако претендовать на помощь могут только некоторые категории.

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