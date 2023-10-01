В Украине проведут масштабное повышение пенсий по новым правилам: к чему готовиться и сколько будут платить

В Украине в 2024-м повышение пенсий проведут по новым правилам. Минсоц анонсировал введение бальной системы, которое по описанию полностью соответствует индексу заработка. Средств на значительный рост выплаты нет, украинцы на заслуженном отдыхе будут в следующем году в среднем получать на 500 грн больше.

О том, как и кому пересчитают пенсии в 2024-м, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое "осовременивание" пенсий и зачем оно нужно

В Украине около половины пенсионеров, если отменить все доплаты, должны были получать пенсию ниже минимальной, заявила министр соцполитики Оксана Жолнович. К примеру, в марте 2018-го средняя зарплата была на уровне 6 930 грн (данные ПФУ). И пенсия считалась исходя из указанного размера зарплаты. А в марте 2023-го та же средняя зарплата составляет уже 13 423 грн. То есть два пенсионера со средними зарплатами и одинаковым стажем получат абсолютно разные пенсии, если они вышли на заслуженный отдых в разные годы.

Видео дня

Последний раз масштабное осовременивание пенсий в Украине проходило в 2017-м. Тогда, вспоминает в разговоре с OBOZREVATEL бывший министр соцполитики Андрей Рева, который и проводил осовременивание, в формуле расчета пенсий вместо устаревшей зарплаты всем установили на тот момент современный показатель зарплаты в 3764 грн (по закону учитывается средняя зарплата за три года).

Это привело к резкому повышению пенсий у абсолютного большинства украинских пенсионеров. Вместо осовременивания пенсий в Украине проводят ежегодную индексацию. Ее размер считают как совокупность от половины прошлогодней инфляции и 50% от среднего за три года роста зарплат. На полученный процент увеличивают зарплату, которая посчитанная в формуле расчета пенсий.

Как будут по новым правилам "осовременивать" пенсии, в Кабмине не рассказывают. Жолнович анонсировала введение баллов и объяснила: если пенсионер получал среднюю зарплату, то это 10 балов, а если больше – 11 балов. Рева комментирует: "у нас и сейчас в формуле есть коэффициент заработной платы. Если зарплата равняется средней, это коэффициент 1, а если, например, на 10% выше, то это коэффициент 1,1. Они не знают дроби и будут баллы использовать?".

Действительно, в формуле расчета пенсий и сейчас учитывают соотношение собственной зарплаты к средней. Однако вместо балла используют коэффициент. Какими будут условия осовременивания пенсий, в Минсоце не раскрывают. А от пояснений про бальную систему больше информации не стало.

Как повысят пенсии в Украине

Пенсии в 2024-м, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, повысят до 6 тыс. грн. Отметим, с июня 2022-го до июня 2023-го средняя пенсия увеличилась на 874 грн. Такими темпами уже к концу 2023-го средняя пенсия составит всего 5496 грн. А за прошлый год увеличится на 500 грн. То есть повышение будет менее ощутимым после введения нового метода расчета, чем до нововведений.

Бюджет Пенсионного фонда в 2024-м составит 322 млрд грн. Этой суммы хватит на индексацию, однако рассчитывать на резкое повышение не стоит. По отметкам Минсоца, в результате нового "осовременивания" пенсии повысят всем, кто вышел на пенсию не ранее трех лет назад.

Кроме индексации и введения бальной системы, детали которых все еще не раскрыты, в Украине также проведут повышение прожиточного минимума (чего не было в 2023-м). Вместе с повышением прожиточного минимума для пенсионеров растут:

минимальная пенсия;

максимальная пенсия;

выплата для тех, кто имеет стаж сверхнормативного.

Минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 грн уже с января 2024-го. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 грн. А за стаж сверхнормы будут доплачивать вместо 20,9 грн за каждый дополнительный год до 23,6 грн.

Сейчас это 2093 грн, а с нового года – 2361 грн. За 2022, 2023 и 2024-й цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна составлять 2944 грн. А вместо этого пенсионеры будут получать всего 2361 грн.

К слову, наполнение бюджета ПФУ происходит в первую очередь за счет взносов с зарплат военных. После окончания полномасштабной войны и демобилизации Пенсионному фонду придется искать возможности компенсировать потерянные ресурсы, иначе пенсии даже без учета индексации останутся под большой угрозой.