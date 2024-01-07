В Украине некоторым гражданам выплачивают более 100 тыс. грн помощи: кто получит и какие нужны документы

В Украине выплачиваются средства для граждан, желающих открыть собственное дело. Трудоспособные члены малообеспеченных семей могут получить на развитие бизнеса до 100,5 тыс. грн.

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Финансовая поддержка предоставляется один раз, и ее нужно вернуть. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Деньги можно направить на покупку материалов и оборудования, необходимых для своего дела. Выплата безналичная. Речь идет о беспроцентном кредите сроком на три года.

Возвратить средства нужно по истечении трехлетнего срока с момента получения одной суммой – в течение 30 календарных дней. Это можно сделать досрочно и по частям – по графику, согласованному с центром занятости.

Возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, ЕСВ и сборов. При этом предприниматели могут и не возвращать средства, если сумма уплаченных налогов, ЕСВ и сборов превышает сумму оказанной помощи, а также если первый год с момента получения помощи в направлении центра занятости удалось трудоустроить хотя бы двух человек из малообеспеченных семей как минимум на два года.

Какие документы нужны?

Заявление о получении денежной помощи;

бизнес-план;

справка о несудимости.

Для подтверждения информации о наличии или отсутствии обременений имущества следует подать информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимость и выписки из Государственного реестра обременений движимого имущества.

Центр занятости передаст указанные документы на рассмотрение комиссии. По итогам заседания соискателя письменно известят о решении.

Если оно положительное, украинец в период 30 календарных дней должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо. Тогда гражданин и ЦЗ подписывают соглашение о предоставлении денежной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2024 года в Польше увеличат размер детских выплат, в том числе для украинцев. Увеличение запланировано значительное, сразу на 300 злотых – до 800 злотых (свыше 7000 грн по текущему курсу НБУ). Впрочем, деньги получат не все – только те, кто отвечает определенным условиям.

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