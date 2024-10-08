В Украине действуют сразу три пенсионных возраста: как узнать свой и кто вообще останется без пенсии

В Украине право на пенсию не имеют украинцы, имеющие менее 15 лет стажа. При этом одновременно действуют три пенсионных возраста: 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на заслуженный отдых зависит от стажа.

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Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины. Так, право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста – 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют лица, которым исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Основные документы, которые необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии; другие документы.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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